Прямой эфир

В Минске выявлен случай кори. Заболевший – ребёнок

24 апреля 2018 06:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске лабораторно подтверждён случай заболевания корью у ребёнка.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минздрав, заболевший не был привит против кори, поскольку родители отказались. Заражение произошло во время поездки в Египет и Украину.  

Из-за регистрации случая кори проводится полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий.  

«Мы сталкиваемся с тем, что молодые мамы отказываются от прививок, говорят, что это не обязательно».  

Одна из самых крупных вспышек кори зафиксирована в Украине. Минздрав страны сообщает, что заболеванию подверглись не менее 10 тысяч человек, из них более 6,5 тысяч – дети.  

Согласно информации Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, в Европе сейчас вспышка кори. На момент 16 апреля в разных странах зарегистрировано более 15 тысяч случаев заболевания. Множество заболевших выявлено в Сербии, Греции, Румынии, Франции и Италии.  

Более 80% заболевших ранее не прививались против кори, что оказало значимое влияние на распространение инфекции в Европейском регионе. Рост отказов от вакцинации против кори начался в Европе с 2010 года.  

# общество # Вирусные заболевания

Другие новости рубрики

Все новости
«Люди останутся без благоустройства». 8 лет капремонта пятиэтажки в Витебске окончились ничем
23 апреля 2018 20:58

«Люди останутся без благоустройства». 8 лет капремонта пятиэтажки в Витебске окончились ничем

23 апреля. Что было: налог на нелегальную торговлю/ Ташкент станет ближе/ Купил «фальшивое» авто
23 апреля 2018 20:53

23 апреля. Что было: налог на нелегальную торговлю/ Ташкент станет ближе/ Купил «фальшивое» авто

Фонтаны Минска начнут работу 27 апреля и по новому графику
23 апреля 2018 20:07

Фонтаны Минска начнут работу 27 апреля и по новому графику