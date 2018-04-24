В Минске выявлен случай кори. Заболевший – ребёнок

Новости Беларуси. В Минске лабораторно подтверждён случай заболевания корью у ребёнка.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минздрав, заболевший не был привит против кори, поскольку родители отказались. Заражение произошло во время поездки в Египет и Украину.

Из-за регистрации случая кори проводится полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий.

«Мы сталкиваемся с тем, что молодые мамы отказываются от прививок, говорят, что это не обязательно».

Одна из самых крупных вспышек кори зафиксирована в Украине. Минздрав страны сообщает, что заболеванию подверглись не менее 10 тысяч человек, из них более 6,5 тысяч – дети.

Согласно информации Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, в Европе сейчас вспышка кори. На момент 16 апреля в разных странах зарегистрировано более 15 тысяч случаев заболевания. Множество заболевших выявлено в Сербии, Греции, Румынии, Франции и Италии.

Более 80% заболевших ранее не прививались против кори, что оказало значимое влияние на распространение инфекции в Европейском регионе. Рост отказов от вакцинации против кори начался в Европе с 2010 года.