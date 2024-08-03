Как коммунальные службы держат удар стихии? Анонс ток-шоу «Большой город»

250 поваленных деревьев во дворах Минска и 1,5 тысячи по всему городу, на территории парков и пляжей. 13 и 14 июля в столице выпало рекордное количество осадков, город местами затопило. Погода испытывает городские службы на устойчивость к стихийным явлениям. Кто и как держит удар? Об этом пойдет речь в ток-шоу «Большой город» 4 августа в 10 утра.

Какой ущерб коммунальному хозяйству столицы нанесли ветра и ливни? Сколько упавших деревьев пришлось распилить и вывезти с зеленых зон?

Всего было около 1,5 тысячи деревьев. Это порядка 4 тысяч кубических метров отходов. Образно это состав из 80 вагонов.

Порядок в каждый дом. Каждому двору – по детскому комплексу.

В каждом дворе в течение определенного периода в каждой детской игровой площадке должно появиться по одному многофункциональному комплексу.

Ливневая канализация. Что не так со стоками? Почему не справляются с реками дождевой воды?

Интенсивность осадков, которые выпали, была рекордной за всю историю наблюдений. Подтверждена необходимость строительства дополнительных веток ливневой канализации, коллектора. Соответствующие предложения в горисполкоме есть.