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Как коммунальные службы держат удар стихии? Анонс ток-шоу «Большой город»

03 августа 2024 09:02
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250 поваленных деревьев во дворах Минска и 1,5 тысячи по всему городу, на территории парков и пляжей. 13 и 14 июля в столице выпало рекордное количество осадков, город местами затопило. Погода испытывает городские службы на устойчивость к стихийным явлениям. Кто и как держит удар? Об этом пойдет речь в ток-шоу «Большой город» 4 августа в 10 утра.

Как коммунальные службы держат удар стихии? Анонс ток-шоу «Большой город»-1

Какой ущерб коммунальному хозяйству столицы нанесли ветра и ливни? Сколько упавших деревьев пришлось распилить и вывезти с зеленых зон?

Как коммунальные службы держат удар стихии? Анонс ток-шоу «Большой город»-4

Всего было около 1,5 тысячи деревьев. Это порядка 4 тысяч кубических метров отходов. Образно это состав из 80 вагонов.

Как коммунальные службы держат удар стихии? Анонс ток-шоу «Большой город»-7

Порядок в каждый дом. Каждому двору – по детскому комплексу.

Как коммунальные службы держат удар стихии? Анонс ток-шоу «Большой город»-10

В каждом дворе в течение определенного периода в каждой детской игровой площадке должно появиться по одному многофункциональному комплексу.

Как коммунальные службы держат удар стихии? Анонс ток-шоу «Большой город»-13

Ливневая канализация. Что не так со стоками? Почему не справляются с реками дождевой воды?

Как коммунальные службы держат удар стихии? Анонс ток-шоу «Большой город»-16

Интенсивность осадков, которые выпали, была рекордной за всю историю наблюдений. Подтверждена необходимость строительства дополнительных веток ливневой канализации, коллектора. Соответствующие предложения в горисполкоме есть.

Как коммунальные службы держат удар стихии? Анонс ток-шоу «Большой город»-19

Ток-шоу «Большой город». Капитальный ремонт, игровое оборудование, благоустройство, озеленение и качество дорог. Все то, что важно знать каждому минчанину. Воскресенье, 10.00.

# Коммунальное хозяйство # общество # Екатерина Забенько

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