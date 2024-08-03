В Департаменте по гражданству и миграции открыли горячую линию

Мониторинговая рабочая группа создана в Беларуси по поручению Министра внутренних дел. Уже сегодня, 3 августа, специалисты начнут оказывать содействие региональным подразделениям по гражданству и миграции, чтобы ускорить процесс оформления и выдачи паспортов гражданина Республики Беларусь образца 1996 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:

Необходимо отметить, что традиционно в летний период востребованность этой административной процедуры в отношении граждан Республики Беларусь достаточно популярно. И количество населения, которое обращается в подразделения по гражданству и миграции органов внутренних дел с заявлением об оформлении паспорта гражданина Беларуси, традиционно очень высоко. Создана рабочая группа, которая будет мониторить эту ситуацию в территориальных подразделениях органов внутренних дел, а также центр персонализации документов, куда направляются заявления граждан об ускоренном и срочном изготовлении паспорта, переходит в круглосуточный режим работы.