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В Департаменте по гражданству и миграции открыли горячую линию

03 августа 2024 08:41
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Мониторинговая рабочая группа создана в Беларуси по поручению Министра внутренних дел. Уже сегодня, 3 августа, специалисты начнут оказывать содействие региональным подразделениям по гражданству и миграции, чтобы ускорить процесс оформления и выдачи паспортов гражданина Республики Беларусь образца 1996 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Департаменте по гражданству и миграции открыли горячую линию-1

Решение о создании группы было принято в связи с поступлением жалоб от населения. Меры приняли незамедлительно, даны соответствующие распоряжения. Ситуация под личным контролем министра.

В Департаменте по гражданству и миграции открыли горячую линию-4

Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:
Необходимо отметить, что традиционно в летний период востребованность этой административной процедуры в отношении граждан Республики Беларусь достаточно популярно. И количество населения, которое обращается в подразделения по гражданству и миграции органов внутренних дел с заявлением об оформлении паспорта гражданина Беларуси, традиционно очень высоко. Создана рабочая группа, которая будет мониторить эту ситуацию в территориальных подразделениях органов внутренних дел, а также центр персонализации документов, куда направляются заявления граждан об ускоренном и срочном изготовлении паспорта, переходит в круглосуточный режим работы.

В Департаменте по гражданству и миграции открыли горячую линию-7

Кроме того, для оперативного решения сложных жизненных ситуаций граждане могут обратиться в Департамент по гражданству и миграции МВД. Открыта горячая линия. Номера для связи – на экране.

# Милиция Беларуси # общество # Алексей Бегун

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