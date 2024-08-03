Белорусская цементная компания отметил свой первый юбилей

В ближайшие 5 лет планируется обновить 11 заводов Белорусской цементной компании. Об этом заявил генеральный директор крупнейшего строительного объединения Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Холдинг отметил свой первый юбилей, к которому пришел с достойными результатами. Планы не менее амбициозные.

Модернизация коснется заводов по производству железобетонных изделий и газосиликатных блоков. В работе помогут китайские партнеры. Цель – снизить себестоимость материалов. Наращиваем и объемы производства. Только в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – почти на 17 %. Причем продукцию поставляем и за рубеж. Экспорт в Россию за прошлый год вырос более чем в 2,5 раза. А в этом году компания наладила ж/д-перевозки в эту страну на собственных поездах.

Александр Довгало, генеральный директор холдинга «Белорусская цементная компания»:

Из них 1 100 вагонов находятся в нашей собственности, в планах закупка еще 700 вагонов. Получили субсидии из российского бюджета на перевозку нашей продукции из портов Ленинградской области в Калининград. Более дальние регионы – тоже работаем: Нижний Новгород, Удмуртия. Основные объемы делает Центральный федеральный округ и Северо-Западный.

Дарья Мартынкина, исполнительный директор некоммерческой организации «Союз производителей цемента»:

Мы развиваем цементную промышленность Евразийского экономического союза. Белорусская цементная компания является одной из самых прогрессивных. Для нас одно из перспективных направлений – развитие цементного машиностроения. Наша идея в создании типовой линии по производству цемента сухим способом мощностью 1 миллион тонн из оборудования белорусского и российского производства, полностью.