С платформы ж/д вокзала был виден оперный. Как выглядел Минск сразу после войны?

Нелли Гетко, главный научный сотрудник Центрального ботанического сада, доктор биологических наук:

Я это событие совершенно плохо помню. Поезд, дорога. Здесь, уже в Минске, нас ссаживают на платформу. Но впечатление было, мама рассказывала о встрече с Минском, была такая картина. Она встала на платформу, оглянулась и увидела с платформы железнодорожного вокзала оперный театр. Он был виден полностью, так что можно представить, что собой являл Минск: сплошные руины, разбомбленный, разрушенный город.

Такой встретила столица шестилетнюю Нелли и ее маму, которые вернулись из эвакуации. 3 июля перед освободителями Минска предстало страшное зрелище: городские кварталы, обнесенные колючей проволокой, обугленные фундаменты домов и сплошной пепел. Выразительнее тысячи слов об этом рассказывают послевоенные фото во дворике художественной галереи Савицкого.

Александр Петров, заместитель председателя Белорусского союза архитекторов, главный архитектор Минска (2011 – 2013 гг.):

Можно сравнить: до войны население города было 239 тысяч, а в 1944 году, когда Минск освободили, насчитали менее 40 тысяч жителей.

Юлия Ковалева, заведующий отделом экспозиционно-выставочной работы Музея истории города Минска:

После войны минчане возвращались в свой родной город. И степень разрушения Минска выражается не только в цифрах, но и воспоминаниях минчан, которые не узнавали свой город. Многие не нашли своих квартир. Нелли Гетко и ее семье повезло чуть больше: их дом уцелел, чего не скажешь о соседнем. Нелли Гетко:

За забором нашего огорода была огромная-огромная воронка от бомбы. Как объяснил дедушка, это была ночная бомбежка. Одна из бомб полностью разрушила соседний дом и огород. И мы часто с моим братом наблюдали эту воронку как ужас, какой глубины.

Юлия Ковалева:

Минск был разрушен на 80 %. Эта цифра родилась из того, что именно столько сооружений было признано не подлежащими восстановлению. Поэтому неслучайно встал вопрос, стоит ли восстанавливать Минск из развалин и руин, имея в руках только лом и лопату. Это предложение долго обсуждалось, и даже рассматривали новую площадку для строительства – в 10 километрах от современной столицы.

Александр Петров:

Когда Иосиф Виссарионович Сталин двигался в освобожденную Европу, он не любил летать и ехал поездом. И во время остановки в Минске он увидел ужасные разрушения и дал команду: срочно сюда лучших специалистов, в кратчайшие сроки надо восстанавливать этот город. Буквально через неделю сюда приехала группа ведущих архитекторов из Москвы, Ленинграда. Так, город был построен на прежнем месте, но по новым принципам. Разрушенные здания было принято решение снести, а ткань города кардинально изменить. Юлия Ковалева:

Фактически появлялся новый город. Нельзя сказать, что это восстановление того города, который был до войны. Но идея этого плана была в том, чтобы построить город, очень удобный для жизни.

Александр Петров:

В итоге к 1958 году был разработан генплан почти в тех же границах, которые мы сегодня можем представлять. В основу было заложено послевоенное состояние Минска, опорный план. И в 1958 году мы получили генеральный план, который уже имеет прорисованную кольцевую автодорогу. Чтобы понимать, что из себя представлял послевоенный Минск, достаточно послушать реальные истории. Александр Петров:

Я сам вырос в послевоенном Минске и очень хорошо помню все эти развалины и руины. Для меня до сих пор, уже сколько времени прошло, площадь Якуба Коласа – это окраина. Психологически. Потому что там город заканчивался, там уже ничего не было.

Нелли Гетко:

Нас привлекал костел. Внутри был полностью разрушен, ничего не было. Были висячие лестницы, металлические конструкции. В храме были мозаичные окна, и цветные стекла на полу валялись. Мы собирали для себя, находили красивые стеклышки, и это было нашей игрой: смотреть через разные стекла.