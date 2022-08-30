На стройке работали женщины. Кто и как восстанавливал Минск из руин в 1944-м?

Юлия Ковалева, заведующий отделом экспозиционно-выставочной работы Музея истории города Минска:

Перед тем как начались строительные работы, стояла большая задача по расчистке завалов и разминированию. Дело в том, что, уходя, оккупанты заминировали многие здания. Жилые строения и известные здания – такие, как Дом правительства, Дом офицеров, оперный театр. Только благодаря слаженной работе отважных советских саперов культовые здания удалось сохранить.

Александр Петров, заместитель председателя Белорусского союза архитекторов, главный архитектор Минска (2011 – 2013 гг.):

Довоенный Минск имел четыре объекта, которые и после войны являлись знаковыми в дальнейшей застройке. Это один и тот же архитектор, Иосиф Лангбард, построил четыре здания. Дом правительства, Дом офицеров, оперный театр и главный корпус Академии наук. Иосифу Лангбарду, как рассказывают архитекторы, которые меня учили. Очень не нравился оперный театр. Он его построил, а потом ему показалось, что надо было по-другому сделать. И когда он после войны приехал и увидел, что оперный театр сохранился, говорят, он от огорчения даже заплакал.

Но с чего же началась большая стройка? Конечно, с генеральной уборки, участие в которой приняли все трудоспособные минчане. Уже 8 октября 1944-го на разбор завалов вышли более 30 тысяч человек. У каждого была «Личная книжка участника восстановления города Минска».

Юлия Ковалева:

В книге Виталия Кириченко приводятся очень интересные фактические данные. Например, было очищено и уложено в штабеля миллион штук кирпича из разрушенных зданий, который в последующем можно было использовать для строительных работ. Поэтому Минск действительно воссоздавали по кирпичику. И хотя общественные работы были обязательными, в них участвовали с огромным энтузиазмом. Ведь минчане возводили новый город для себя.

Александр Петров:

Восстанавливать Минск было достаточно сложно почему? Специалистов было мало. В принципе мужчин было мало после войны. Они были нарасхват. На тяжелые, важные, серьезные работы их разбирали. А на стройке работали женщины. Застроенную задолго до войны несущую артерию города – улицу Советскую, а ранее Захарьевскую – было решено сделать парадной. А геометрию изменить.

Юлия Ковалева:

Эта улица строилась по принципу связанных между собой площадей в три этапа. Первый этап – это строительство участка от современной площади Независимости до площади Победы. А тогда, соответственно, площадь Ленина, Центральная площадь и Круглая площадь.

А вот самые романтичные кадры фильма «Любимая»: главные герои возвращаются в Минск со стороны нового района – Зеленого луга – и направляются в центр столицы. Так, босиком и шепотом, со стихами и лирическими мечтами о будущем, зарождалась любовь в большом городе.

Личная история разворачивается на фоне архитектурных пейзажей послевоенного Минска: молодой строитель-высотник Володя буквально на голову сваливается юной выпускнице Ире, и молодые люди решают «рисовать» архитектурную картину Минска вместе. Они запросто гуляют по крыше Белгосцирка и взбираются по ступенькам будущего Дворца спорта.

Александр Петров:

Дворец спорта, архитекторы – Филимонов и Малышев. Это один из первых в Советском Союзе дворцов спорта, крупных, масштабных. Очень удачным оказался проект, его потом как повторно применяемый использовали в других городах. Но первый был построен именно в Минске, и это было целое событие. Событие в чем? В культурной жизни. Начали приезжать артисты. Свою жизнь новостройка обрела год спустя, поэтому сегодня эти кадры по-настоящему уникальны. Неудивительно, что для таких архитектурных изысков требовались высококвалифицированные кадры. Нелли Гетко пришла работать в Центральный ботанический сад в 1964-м.

Нелли Гетко, главный научный сотрудник Центрального ботанического сада, доктор биологических наук:

Уютные теплички представляли собой парнички. Глубина в земле – метр, а над ним крыша стеклянная. Печки вначале. Мы называли это Абиссинией. А Абиссиния – это современная Эфиопия. Из Абиссинии мы получали прежде всего материал с именами кактусов. Легче всего. Это много не стоило. А вот семенами обменивались. Конечно, на всех отчетах только и звучало: из Абиссинии получено то, то и то. И так сотрудники привыкли называть все эти парнички Абиссинией.