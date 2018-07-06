С песнями, танцами и угощениями: мастера со всей Беларуси подготовили для фестиваля в Александрии работы из природных материалов

Новости Беларуси. Александрия собирает друзей. В выходные на живописном берегу Днепра развернется красочный праздник «Купалье», ставший уже доброй традицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что в 2018 году он соберет не меньше ста тысяч гостей. Организаторы обещают интересную культурную программу: театрализованные представления, концерты, выставки. Широко будут представлены ремесленники и народные мастера. А общая длина торговых рядов составит более километра – это рекорд фестиваля.

Всего минута и из обычной коряги готово основание для избушки на курьих ножках. Декоративные изделия и мебель – основная специализация Михаила Блошкина. Материл для работы ремесленник находит в лесу. Подбирает на делянках остатки спиленных деревьев, вырезает, шлифует, а потом получается вот такая красота. Свои изделия Михаил повезет в Александрию. Там и покажет, и расскажет, а если понадобится, и научит основам резьбы по дереву.

Михаил Блошкин, ремесленник:

Первоначально эти вещи делал для себя, в прошлом году попробовал. Потом начали приходить знакомые, соседи, друзья и начали говорить, что эти вещи нужно показать народу.

Поделится секретами и Наталья Лепетенок. Вот на примере этого рушника, сотканного из льна более ста лет назад. Его случайно нашли в Хотимском районе, восстановили и теперь мастер вышивает на нём традиционную белорусскую семейную чашу.

Наталья Лепетенок, мастер-методист Могилевского областного методического центра народного творчества:

В старину женщины всегда вышивали рушники к Купалью, как символ домашнего очага, счастья, благополучия. Потому я тоже этим занимаюсь. Когда он будет готов, загадывается желание.

Работа трудоемкая – говорит мастер. Над рушником трудится месяц, потребуется еще столько же.

Наталья Доминикова, народный мастер Беларуси:

Вы здесь видите работы наших мастеров, которые принимали участие в конкурсе «Моя малая родина».

Архитектура Могилева, пейзажи Белыничей, Кричева, Дрибина. Мастера со всех уголков страны подготовили для фестиваля в Александрии выставку своих работ из природных материалов.

Андрей Кунцевич, заместитель председателя Могилёвского облисполкома:

Купалье в этом году будет иметь ряд особенностей. Главной темой фестиваля в Александрии станет Год малой родины. Мы ожидаем приезда более полутора тысяч артистов, профессиональных, самодеятельных, народных мастеров, ремесленников из шести стран мира.