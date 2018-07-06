Весь год копил на отдых и остался на чемоданах: чем закончится скандал с туристическим оператором Sky Fly Travel?

Новости Беларуси. Туристический рынок продолжает лихорадить. Вначале массовые отмены вылетов в Украине. Их аннулируют сразу несколько местных компаний. Затем громкий скандал с российской «Натали-Турс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за финансовых проблем здесь ставят крест на всех турах вплоть до конца сентября. И вот теперь свои обязательства перед клиентами не может выполнить белорусский туроператор. Sky Fly Travel с этого дня аннулирует заказы на Египет. В итоге не у дел остаются сотни людей, которые не только запланировали, но и успели заплатить за столь долгожданный отпуск.

Sky Fly Travel – на белорусском рынке новичок. Компания появилась прошлым летом, предложив чартеры в Египет. Туры были выкуплены и на весь летний сезон. А вот гарантии по рейсам не было. Больше того, национальный авиаперевозчик заранее предупреждал оператора об уплотнении расписания в связи с Чемпионатом по футболу. Фирма попыталась выкупать места у другой компании, однако такая схема долго не продержалась. Сегодня туры аннулированы.

В офисе туроператора на общение с нашей съемочной группой времени так и не нашли. Надеемся, неулетевшим клиентам повезет больше. Как бы то ни было работать с ними обещают индивидуально. Что называется, в подвешенном состоянии пока находятся около полусотни туристов.

Яна Шипко, СТВ:

Пока для белорусских туристов египетские пирамиды остались миражом, клиентов одной из крупнейших российских фирм вместо долгожданных теплых берегов Испании как снег на голову ждала новость об отмене туров по всем направлениям. Эксперты такой печальный тренд этого сезона связывают с волатильностью российского рубля, подорожанием авиатоплива и неэффективным планированием. Руководство самой «Натали-Турс» в своих финансовых проблемах винит успех российской сборной. Якобы потенциальные клиенты вместо того, чтобы скупать путевки, остаются следить за Чемпионатом мира. Однако отфутболеным туристам от этого не легче.

Фирма с отличной репутацией и 25-летней историей. Как надежный партнер компания зарекомендовала себя и в Беларуси. Для многих турагенств она была основным поставщиком туров в Испанию. Так, Минское представительство компании успело продать около 400 туров. Тем, кто все же улетел в отпуск, после злополучного объявления, пришлось понервничать и раскошелиться. Впечатлениями с нами, правда инкогнито, поделилась семья белорусов, они недавно приземлились в Тенерифе.

Туристы:

Мы спланировали поездку за год, были в шоке, когда узнали, что нам придется доплачивать. Надеемся нам компенсируют затраты, но пока неизвестно. Будем ждать связи с турфирмой. Отдых испорчен.

Всего с последствиями набирающей обороты туристической лихорадки столкнулись тысячи отдыхающих. Интернет пестрит возмущенными чатами и подобными историями.

Эта пара прилетела отдыхать на Мальдивы. Однако медовый месяц без ложки дегтя не обошелся. Неприятный момент для белорусских компаний, которые туры «Натали-Турс» брали на реализацию. Несостоявшийся отдых клиентов бросает тень на их репутацию.

Валентин Цехмейстер, директор Республиканского союза туристических организаций:

Обиднее всего, что пострадал отчесетвенный туризм, который менее защищен, чем российский. Пострадал и отечественный турбизнес, который более ответственно подходит к клиенту, чем всегда вызывал уважение со стороны даже российского потребителя.