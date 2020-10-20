Он единственный, в своём роде, в Беларуси. Посмотрите, какие экспонаты есть в музее картофеля

Новости Беларуси. Картофель во все времена был фишкой этого района, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Поэтому неудивительно, что именно здесь находится единственный в стране музей картофеля. Вот мы и приехали узнать, что же тут рассказывают об этом национальном бренде.

Так как Дещенская школа находилась на территории экспериментальной базы имени Суворова, труженики которой занимались выращиванием семенного материала новых сортов картофеля белорусской селекции, возникла идея создания музея.

Сейчас в музее – полторы сотни экспонатов. Школьники-экскурсоводы знакомят с историей появления картофеля, его сортами и рассказывают про местную легенду – женщину-трактористку. Из печки вкуснее. Как приготовить настоящую деревенскую бульбу в чугунке

Серко Регина Казимировна была первой женщиной-трактористкой в районе и хозяйстве, участница клуба имени Паши Ангелиной на выставке достижений народного хозяйства в Москве.

Была награждена орденом Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени, почетными грамотами и призами. Награждена была за то, что добросовестно работала на полях от зари до зари, ее главное занятие – выращивание картофеля.

Уникальный музей планируют сделать интерактивным и обновлять коллекцию экспонатов. Пока дополняют вот такими картофельными фантазиями во всевозможных вариациях.