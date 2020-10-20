Прямой эфир

Он единственный, в своём роде, в Беларуси. Посмотрите, какие экспонаты есть в музее картофеля

20 октября 2020 12:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Картофель во все времена был фишкой этого района, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Поэтому неудивительно, что именно здесь находится единственный в стране музей картофеля. Вот мы и приехали узнать, что же тут рассказывают об этом национальном бренде.

Он единственный, в своём роде, в Беларуси. Посмотрите, какие экспонаты есть в музее картофеля-1

Так как Дещенская школа находилась на территории экспериментальной базы имени Суворова, труженики которой занимались выращиванием семенного материала новых сортов картофеля белорусской селекции, возникла идея создания музея.

Он единственный, в своём роде, в Беларуси. Посмотрите, какие экспонаты есть в музее картофеля-4

Сейчас в музее – полторы сотни экспонатов. Школьники-экскурсоводы знакомят с историей появления картофеля, его сортами и рассказывают про местную легенду – женщину-трактористку.

Из печки вкуснее. Как приготовить настоящую деревенскую бульбу в чугунке 

Он единственный, в своём роде, в Беларуси. Посмотрите, какие экспонаты есть в музее картофеля-7

Серко Регина Казимировна была первой женщиной-трактористкой в районе и хозяйстве, участница клуба имени Паши Ангелиной на выставке достижений народного хозяйства в Москве.

Он единственный, в своём роде, в Беларуси. Посмотрите, какие экспонаты есть в музее картофеля-10

Была награждена орденом Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени, почетными грамотами и призами. Награждена была за то, что добросовестно работала на полях от зари до зари, ее главное занятие – выращивание картофеля.

Он единственный, в своём роде, в Беларуси. Посмотрите, какие экспонаты есть в музее картофеля-13

Уникальный музей планируют сделать интерактивным и обновлять коллекцию экспонатов. Пока дополняют вот такими картофельными фантазиями во всевозможных вариациях.

Он единственный, в своём роде, в Беларуси. Посмотрите, какие экспонаты есть в музее картофеля-16

Это работы местных жителей – картошка кованая, соломенная, деревянная, плюшевая. Конкурс на лучшую бульбу открыт. Приглянувшаяся большинству работа станет прототипом памятника белорусской картошке.

Свёкла боится мороза, а с капустой можно повременить. Фермер рассказал, как вырастить богатый урожай (подробнее здесь).

# Музеи Минска # общество # Яна Шипко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Свёкла боится мороза, а с капустой можно повременить. Фермер рассказал, как вырастить богатый урожай
20 октября 2020 12:36

Свёкла боится мороза, а с капустой можно повременить. Фермер рассказал, как вырастить богатый урожай

«У меня младший брат. Я не хочу, чтобы он, как я, слышал взрывы». История семьи, которая переехала в Беларусь из Донецка
20 октября 2020 12:23

«У меня младший брат. Я не хочу, чтобы он, как я, слышал взрывы». История семьи, которая переехала в Беларусь из Донецка

«Необходимо вносить изменения в законы о местном управлении и самоуправлении». О чём говорили в Гомеле на диалоговой площадке
20 октября 2020 12:02

«Необходимо вносить изменения в законы о местном управлении и самоуправлении». О чём говорили в Гомеле на диалоговой площадке