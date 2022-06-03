Только в Узденском районе – 18 тысяч квадратов. Какие планы на строительство в Минской области на 2022 год?

Новости Беларуси. С начала 2022 года в центральном регионе ввели в эксплуатацию свыше 310 тысяч квадратных метров жилья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это почти треть от запланированного. Из этого количества 220 тысяч квадратных метров для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Темпы снижать не планируют. Всего 2022-м в Минской области построят не менее 1 миллиона квадратных метров жилья. Так, в Узденском районе на 2022 год запланировано возвести около 18 тысяч квадратных метров индивидуального и многоквартирного жилья.

Николай Рацкевич, заместитель председателя Узденского райисполкома:

У нас в районе вообще ведется активное строительство как индивидуальных жилых домов, так и многоквартирных для нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе для многодетных семей. На сегодня уже введено в эксплуатацию 8 000 квадратных метров индивидуального жилищного строительства. Начато строительство 40-квартирного жилого дома.