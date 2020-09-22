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21-летний минчанин: поддался инстинкту толпы. Наносил удары сотруднику ОМОНа

22 сентября 2020 13:06
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Новости Беларуси. 21-летнему минчанину, который 14 июля на Немиге поднял руку на правоохранителя, предъявлено обвинение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Следственном комитете завершили расследование уголовного дела.

На этих кадрах видно, как молодой человек вступает в драку с сотрудником органов внутренних дел.

Обвиняемый утверждает: пойти на противоправные действия его заставил эффект толпы. К уголовной ответственности ранее парень не привлекался и до недавнего времени находился под стражей. Сейчас его отпустили под подписку о невыезде.  

21-летний минчанин: поддался инстинкту толпы. Наносил удары сотруднику ОМОНа-1

Мы стояли на расстоянии около 20 метров от эпицентра действия, как я услышал, как кто-то по правую сторону от меня закричал: «Вперед!» Поддавшись инстинкту толпы, не раздумывая ни о чем, я побежал вслед за ними.  

Прибежав к этой группе, я толкнул двумя руками в область спины сотрудника ОМОН, после чего нанес удар правой ногой в область правой ноги. После этого сразу же нанес удар правой рукой в область туловища сотрудника ОМОНа.  

21-летний минчанин: поддался инстинкту толпы. Наносил удары сотруднику ОМОНа-4

Я хотел переключить внимание сотрудника ОМОНа на меня, чтобы он отпустил тех людей, которых начал задерживать. Я собирался убежать.

Я очень раскаиваюсь в том, что я совершил – в этих действиях. Обязуюсь больше никогда не участвовать ни в каких массовых мероприятиях несанкционированных, беспорядках, не причинять никому никакую боль.  

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# Акции протеста # общество # Ирина Мартьянова # Фотофакт

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