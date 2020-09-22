21-летний минчанин: поддался инстинкту толпы. Наносил удары сотруднику ОМОНа

Новости Беларуси. 21-летнему минчанину, который 14 июля на Немиге поднял руку на правоохранителя, предъявлено обвинение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Следственном комитете завершили расследование уголовного дела. На этих кадрах видно, как молодой человек вступает в драку с сотрудником органов внутренних дел. Обвиняемый утверждает: пойти на противоправные действия его заставил эффект толпы. К уголовной ответственности ранее парень не привлекался и до недавнего времени находился под стражей. Сейчас его отпустили под подписку о невыезде.

Мы стояли на расстоянии около 20 метров от эпицентра действия, как я услышал, как кто-то по правую сторону от меня закричал: «Вперед!» Поддавшись инстинкту толпы, не раздумывая ни о чем, я побежал вслед за ними. Прибежав к этой группе, я толкнул двумя руками в область спины сотрудника ОМОН, после чего нанес удар правой ногой в область правой ноги. После этого сразу же нанес удар правой рукой в область туловища сотрудника ОМОНа.