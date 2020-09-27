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Александр Лукашенко поздравил работников машиностроительного комплекса с профессиональным праздником

27 сентября 2020 12:22
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Новости Беларуси. День машиностроителя отмечается в Беларуси. Отечественная продукция – от микросхем до самых больших в мире карьерных самосвалов – поставляется в сотню стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

География экспорта постоянно расширяется. В основе современных достижений машиностроительного комплекса лежит труд высококвалифицированных специалистов.

Их с профессиональным праздником поздравил Президент.

Александр Лукашенко поздравил работников машиностроительного комплекса с профессиональным праздником -1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня перед отраслью стоят стратегически важные задачи. В условиях глобального экономического спада необходимо не только удержать позиции на мировом рынке, но и занять новые ниши. Убежден, что поставленные цели достижимы при условии ответственного и самоотверженного труда на любом участке, на каждом предприятии машиностроения.

Повышая конкурентоспособность нашей продукции на внутреннем и внешних рынках, мы придадим стимул для движения вперед всей экономики страны.

# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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