Александр Лукашенко поздравил работников машиностроительного комплекса с профессиональным праздником

Новости Беларуси. День машиностроителя отмечается в Беларуси. Отечественная продукция – от микросхем до самых больших в мире карьерных самосвалов – поставляется в сотню стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня перед отраслью стоят стратегически важные задачи. В условиях глобального экономического спада необходимо не только удержать позиции на мировом рынке, но и занять новые ниши. Убежден, что поставленные цели достижимы при условии ответственного и самоотверженного труда на любом участке, на каждом предприятии машиностроения.

Повышая конкурентоспособность нашей продукции на внутреннем и внешних рынках, мы придадим стимул для движения вперед всей экономики страны.