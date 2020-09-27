Александр Лукашенко поздравил работников машиностроительного комплекса с профессиональным праздником

Новости Беларуси. День машиностроителя отмечается в Беларуси. Отечественная продукция – от микросхем до самых больших в мире карьерных самосвалов – поставляется в сотню стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
География экспорта постоянно расширяется. В основе современных достижений машиностроительного комплекса лежит труд высококвалифицированных специалистов.
Их с профессиональным праздником поздравил Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня перед отраслью стоят стратегически важные задачи. В условиях глобального экономического спада необходимо не только удержать позиции на мировом рынке, но и занять новые ниши. Убежден, что поставленные цели достижимы при условии ответственного и самоотверженного труда на любом участке, на каждом предприятии машиностроения.
Повышая конкурентоспособность нашей продукции на внутреннем и внешних рынках, мы придадим стимул для движения вперед всей экономики страны.