«Я был полностью мокрый. У меня ещё руки тряслись». Сержант милиции рассказал, как спасал жизни людей

Новости Беларуси. История сержанта милиции. Герой материала не скрывает: так его воспитали и научили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Призвание Максима – помогать людям. Он оберегает покой простых граждан, ведь он милиционер. На его счету уже не одна спасенная жизнь.

Максим Карнильчик, сержант милиции:

Мы патрулировали местность на наличие административных правонарушений, что входит в мои обязанности как сотрудника милиции. Я услышал от своего напарника: «Побежали!» На тот момент я еще не видел, что происходило. Мой напарник был гораздо дальше, чем я. И как только я начал подбегать к нему, я увидел, как девушка свисает с окна четвертого этажа. Милиционеры забежали в подъезд, но нужная квартира была закрыта. Тогда они решили спуститься к соседям. К счастью, там им открыли.

Максим Карнильчик:

В тот момент, когда она висела, я понял: надо, чтобы она опустилась. И я понимал, что рискую, то есть я могу и не удержать. И потом буду винить себя в том, что она получит либо какие-то травмы, либо скончается. Но я понял, что нужно спасать. Риск оправдал себя: девушку удалось спасти. Тот случай – не последний геройский поступок Максима. Совсем недавно он спас тонущего мужчину. В тот день он патрулировал парк.

Максим Карнильчик:

Все стояли и говорили: «Он утонет, он утонет!» Я понял, что нужно предпринимать какие-то меры. Все содержимое из карманов я выкидываю прямо на землю: телефон, удостоверение – все. Говорю своему коллеге, чтобы присмотрел за этим, и, долго не думая, вместе с табельным оружием, с радиостанцией я прыгнул в воду. Ему удалось вытащить утопающего. На берегу Максим начал оказывать первую помощь. Сначала надежды было мало, но ему все же удалось спасти мужчину.

Я как увидел, что он уже дышит, просто рухнул лицом в землю. Максим признается: адреналин зашкаливал.

Максим Карнильчик:

В этой ситуации адреналина была настолько много, что я не мог вообще в принципе мыслить. На тот момент, когда меня повезли в РОВД, я был полностью мокрый. У меня еще руки тряслись. Эти чувства – наверное, то же самое, что прыгнуть с парашютом без парашюта. Максим не представляет себя кем-то другим. Служа в милиции, он помогает людям.