«Я был полностью мокрый. У меня ещё руки тряслись». Сержант милиции рассказал, как спасал жизни людей
Новости Беларуси. История сержанта милиции. Герой материала не скрывает: так его воспитали и научили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Призвание Максима – помогать людям. Он оберегает покой простых граждан, ведь он милиционер. На его счету уже не одна спасенная жизнь.
Максим Карнильчик, сержант милиции:
Мы патрулировали местность на наличие административных правонарушений, что входит в мои обязанности как сотрудника милиции. Я услышал от своего напарника: «Побежали!» На тот момент я еще не видел, что происходило. Мой напарник был гораздо дальше, чем я. И как только я начал подбегать к нему, я увидел, как девушка свисает с окна четвертого этажа.
Милиционеры забежали в подъезд, но нужная квартира была закрыта. Тогда они решили спуститься к соседям. К счастью, там им открыли.
Максим Карнильчик:
В тот момент, когда она висела, я понял: надо, чтобы она опустилась. И я понимал, что рискую, то есть я могу и не удержать. И потом буду винить себя в том, что она получит либо какие-то травмы, либо скончается. Но я понял, что нужно спасать.
Риск оправдал себя: девушку удалось спасти.
Тот случай – не последний геройский поступок Максима. Совсем недавно он спас тонущего мужчину. В тот день он патрулировал парк.
Максим Карнильчик:
Все стояли и говорили: «Он утонет, он утонет!» Я понял, что нужно предпринимать какие-то меры. Все содержимое из карманов я выкидываю прямо на землю: телефон, удостоверение – все. Говорю своему коллеге, чтобы присмотрел за этим, и, долго не думая, вместе с табельным оружием, с радиостанцией я прыгнул в воду.
Ему удалось вытащить утопающего. На берегу Максим начал оказывать первую помощь. Сначала надежды было мало, но ему все же удалось спасти мужчину.
Я как увидел, что он уже дышит, просто рухнул лицом в землю.
Максим признается: адреналин зашкаливал.
Максим Карнильчик:
В этой ситуации адреналина была настолько много, что я не мог вообще в принципе мыслить. На тот момент, когда меня повезли в РОВД, я был полностью мокрый. У меня еще руки тряслись. Эти чувства – наверное, то же самое, что прыгнуть с парашютом без парашюта.
Максим не представляет себя кем-то другим. Служа в милиции, он помогает людям.
Максим Карнильчик:
Моя жена и мои родители знают, какой я и что я не пройду мимо. Если мне нужно будет стать между каким-то человеком и каким-то и получить из-за этого травму, я стану. То есть вот так. Потому что я такой человек, меня так воспитали.