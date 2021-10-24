«Ребята, мы вас любим, всё это пройдёт». Вадим Рабинович о том, что связывает белорусов и украинцев

Новости Беларуси. Нашим продуктам в Украине рады. Вслед за молочными товарами рынок этой страны покоряют яйца из Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это стало поводом для дискуссий не только у украинских домохозяек.

Сегодня что происходит? Электроэнергия, газ, тарифы – вы все знаете. Птицеводство убыточное, 30 предприятий по производству яиц закрыты, 9 предприятий по производству мяса птиц тоже закрыты. Дальше. Поголовье сократилось на 11 миллионов голов. Кто-нибудь говорит об этом на правительстве? По барабану им. Производство мяса птицы на 40 тысяч тонн сократилось по сравнению с 2020 годом, производство яиц – на 3 миллиарда штук сократилось. Мы же лаем на Беларусь полгода. Санкции. Как мы называем Лукашенко? Самопроголошений президент Білорусі. Мы же санкции вводим. Я правильно понимаю? А сейчас петух в […] клюнул: битума нет, яйца надо закупать. Гарантирую вам, сейчас будем закупать русскую электроэнергию через Беларусь. Поэтому надо нам уже теперь смягчать это все. Почему в Украине произошел продовольственный сбой и чего не хватает на столах простых украинцев? Рассказал Вадим Рабинович, депутат Верховной рады.

Ольга Коршун, СТВ:

Стало известно про экспорт яиц в Украину впервые за долгие годы. Это сигнал кризиса или просто разовый сбой? «Народ Украины с огромным уважением относится к Беларуси, к Лукашенко»

Вадим Рабинович:

Я давно хотел иметь возможность обратиться именно на белорусском телевидении к вам, ко всем живущим в Беларуси. Спасибо вам большое! Извините нас за наше правительство, за нашу власть, которая немножко не в себе. Мы очень благодарны, когда Беларусь нам помогала электроэнергией. Сейчас вот яйцами. Понимаете, нет уже какой-то логики в развитии страны, рушится все. Сегодня «Электротяжмаш» закрыли, завод. Поэтому перебои будут со всем. Еще раз говорю: не обращайте внимания на нашу власть. Народ Украины с огромным уважением относится к Беларуси, к Лукашенко, к жизни вашей. Потому что если вы приедете к нам, вы захотите тут же назад. То, что сегодня творится у этой зеленой власти, знаете, этому нет ответа ни в здоровой плоскости, нигде. Я понимаю, что всегда со стороны кажется, что, может быть, там лучше, но, поверьте мне, это не тот случай. Я очень объективно оцениваю ситуацию. Я люблю свою страну Украину, но то, что сегодня происходит – не только яиц скоро не будет, и кур не будет, которые их несут. Ольга Коршун:

Как украинская власть регулирует вопросы продовольственной безопасности? Что делает государство, чтобы предотвратить дефицит этих продуктов. «У нас аграрный комплекс огромный, но все уходит на Запад»

Вадим Рабинович:

У вас вопрос человека, который живет в плановой стране. У нас это звучит так. Вы так смешно сказали – безопасность страны продуктовая. Да кто об этом думает? Все, что могут, вывозят за границу. Деньги оставляют там, выращивая все на украинской земле. Вот чем люди занимаются здесь. У нас аграрный комплекс огромный, но все уходит на Запад, все уходит не туда. Поэтому что я вам скажу? Держимся. Надеюсь, вы нас пустите купить что-нибудь у вас. Ольга Коршун:

Разумеется, пустим, вы же знаете, Беларусь еще никогда не отказала ни в чем Украине. Но все-таки как так получилось, что на такой плодородной земле, большой территории у трудолюбивых людей стоит вопрос о том, что может не хватить продуктов? Госпредприятия работают на экспорт, они не интересуются украинским народом

Вадим Рабинович:

Все очень просто. Люди не заинтересованы в том, где очень маленькая маржа. Например, аграрии вообще засеивают такие культуры, которые в Европе никто не будет сеять, потому что потом четыре года земля отдыхает. А в Украине – пожалуйста! То же самое, полностью нет дотаций сельскому хозяйству, фермеров просто грабят. Вот курицы на базаре, где продают яйца – тоже цена достаточно высокая. А уже они никогда не отдают государству, и все – рынок уменьшается. Что касается государственных предприятий, ну так они работают на экспорт, они не интересуются украинским народом. Они используют украинскую землю, труд наемный, очень дешевый, и все поставляется полностью на экспорт. Поэтому тут все понятно. Сало уже завезли из России, впервые за историю Украины. Но у людей нет денег купить Вадим Рабинович:

Это политика государства, которое хочет уничтожить собственную экономику. Это политика «временщиков» – протянуть еще день, еще час. Раньше были у нас социально защищенные – хлеб, молоко. Ничего такого нет. Сейчас как вот гуляй поле – какую цену хочешь, такую и ставишь. Вопрос не в наличии пока что продуктов, хотя уже многие становятся под вопросом. И яйца, сало уже из России завезли, впервые за историю Украины. Вопрос в том, что у людей нет денег купить это. Зарплата сегодня не дает возможности прожить до конца месяца. Пенсия вообще этого не дает, потому что прожиточный минимум – 10 тысяч гривен, а они получают 1 200.

Ольга Коршун:

С одной стороны, Украина всячески декларировала разрыв отношений с Беларусью, присоединялась к антибелорусским санкциям. Но как только возник экономический интерес, сделка состоялась, риторика ушла на второй план. А почему Европа не может помочь Украине в решении таких проблем? Наладить производство тех же яиц. Санкции по Беларуси – это реальное преступление, за которое надо отвечать Вадим Рабинович:

Вы знаете, у нас яиц нет в стране по другой причине – у некоторых нет яиц. Поэтому они прогибаются перед Западом. Что касается Европы, она нам помогла. Недавно принят закон – мы можем спокойно вырубать свои Карпаты и вывозить их полностью за границу. Нам разрешили вырубать свой лес и вывозить его за границу. Это все, чем нам пока помогает Европа. Что касается санкций, это не санкции против Беларуси, это санкции против украинского народа. Это санкции безумных правителей, которые не знают, что надо делать уже, чтобы не лизнуть [...] этим западным своим прихлебателям. Потому что то, что они ввели санкции по Беларуси, я считаю, это реальное преступление, за которое надо отвечать. Потому что Беларусь была единой площадкой, где мы пытались установить мир. Лукашенко дал им площадку, чтобы они хотя бы прекратили бойню, а они вместо этого делают такие вещи. Поэтому санкции против Беларуси – это преступная политика. У меня такое впечатление, что это все очень скоро закончится. Я думаю, что месяца два-три – и эта вся вакханалия, шизофрения экономическая закончится. Люди выйдут, им нечего будет есть. Ольга Коршун:

Цены на газ и энергоносители могут повлиять на стоимость продуктов в Украине? Какая ситуация с ценами? У людей нет возможности платить за газ. Мы с ужасом смотрим на все происходящее

Вадим Рабинович:

Вопрос стоит следующим образом: если объявленная цена на газ, которую нам обещают для предприятий всего, то примерно 80 % предприятий закроются в течение четырех месяцев, потому что они неконкурентоспособны становятся. Пока держат планку 8 гривен, добывая газ по 1 гривне, продавая населению по 8, но у людей нет возможности это оплатить. У нас неоплаты за коммунальные услуги составляют на сегодня 80 миллиардов. Поэтому как они собираются дальше рулить анархической экономикой, я не представляю. У меня нет ответа на вопросы, что им стукнет в голову завтра. Поверьте мне, это неуправляемая система, она какая-то такая: сегодня стукнуло в голову одно, завтра – другое, третье, потом с Беларусью поссоримся, потом с Америкой, потом с Китаем, потом с Россией. У нас все зависит от того, кто с какой ноги встал. Поэтому мы с ужасом смотрим на все происходящее. Ольга Коршун:

Когда уже отношения между странами выйдут на прежний уровень, когда все дружат и взаимовыгодно сотрудничают? «Народ Украины самым лучшим образом относится к Беларуси»