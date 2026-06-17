Какую летнюю одежду предпочитают белорусы – спросили у минчан

– У меня сегодня выпускной из девятого класса. Я решила остановиться именно на этом платье. Именно такого плана рукава-фонарики. Мне нравятся такие модные кофты, называется летучая мышь, с такими рукавами широкими и приталенными именно силуэтами. Я всегда добавляю солнцезащитные очки. Мне с ними просто безумно нравится как выглядит.

– За модой всегда стараюсь следить, как-то красиво выйти на улицу. Мне нравится в целом все, что сейчас модно – балетки в виде кроссовок, полосатые футболки и какие-то головные уборы любые. Полька-дот мне очень нравится. Люблю образы сама составлять. Акцент на чем-то обязательно нужно делать.