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Какую летнюю одежду предпочитают белорусы – спросили у минчан

17 июня 2026 11:27
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Какую летнюю одежду предпочитают белорусы – спросили у минчан-1

– У меня сегодня выпускной из девятого класса. Я решила остановиться именно на этом платье. Именно такого плана рукава-фонарики. Мне нравятся такие модные кофты, называется летучая мышь, с такими рукавами широкими и приталенными именно силуэтами. Я всегда добавляю солнцезащитные очки. Мне с ними просто безумно нравится как выглядит.

Какую летнюю одежду предпочитают белорусы – спросили у минчан-3

– За модой всегда стараюсь следить, как-то красиво выйти на улицу. Мне нравится в целом все, что сейчас модно – балетки в виде кроссовок, полосатые футболки и какие-то головные уборы любые. Полька-дот мне очень нравится. Люблю образы сама составлять. Акцент на чем-то обязательно нужно делать.

Какую летнюю одежду предпочитают белорусы – спросили у минчан-5

– У дочки гардероб еще больше, чем у меня. У нее самый любимый фиолетовый цвет – это тренд руми. Он вообще у детей очень сейчас трендовый. Нравятся очень косички. Все обязательно должно быть фиолетовым. Мы купили с ней для подружки украшение Лабубу. Им очень нравится.

Подробности в видео.

# Мода в Беларуси

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