Как правильно пользоваться средствами с SPF-защитой – объяснила врач-косметолог

Екатерина Мазынская, врач-косметолог:

В современном мире все знают о том, что необходимо летом пользоваться косметикой с SPF-защитой. Индустрия красоты сегодня предлагает нам огромное количество средств с SPF-защитой. Как нам не запутаться и разобраться, я сегодня вам подскажу. Средства с SPF-защитой могут быть как с физическими SPF-факторами, так и с химическими. Также бывают комбинированные средства. Все они подходят практически для любого типа кожи и прекрасно защищают нашу кожу от вредного солнечного излучения. Солнцезащитные средства могут быть в виде сыворотки, пенки, спрея или масла. Существуют средства с SPF-защитой с тонирующими свойствами, которые можно наносить как слой макияжа. Также существуют средства с SPF-защитой в виде пудры, которыми мы можем зафиксировать уже сделанный нами макияж. Обратите внимание на средства с SPF-защитой в виде стиков. Они очень маленькие и удобные, помещаются в любую дамскую сумочку. Их можно возить с собой в машине и использовать даже тогда, когда вы не планировали выходить под прямые солнечные лучи.

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