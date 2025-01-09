С начала 2025-го вступили в силу изменения в системе пенсионного обеспечения

Повысить социальную защищенность и улучшить качество жизни населения. С начала года вступили в силу изменения в системе пенсионного обеспечения. Соответствующий документ подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По-другому рассчитывается пенсия для граждан, которые продолжают трудиться, несмотря на возраст. Раньше они получали «урезанные» пенсионные, теперь же выплаты будут полноразмерными. Перерасчет произведут в автоматическом режиме. Информация о персональном коэффициенте указана в пенсионном удостоверении, также граждане могут ее получить в управлении соцзащиты. Коснутся изменения и тех, кто только собирается на заслуженный отдых. Ранее заявление о назначении пособия нужно было подавать строго в день достижения пенсионного возраста. Теперь это можно сделать за месяц до или в течение одного месяца после.

Елена Гоморова, начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Сегодня в республике работает порядка 450 тысяч пенсионеров, которые достигли пенсионного возраста. Их них четверть, порядка 110 тысяч, получали пенсию с ограничениями. По указу Президента эти ограничения сняты. Те лица, у которых индивидуальный коэффициент заработка ниже 1,3, они и до января 2025 года получали пенсию без ограничений, то есть в полном объеме.

Ряд изменений также затронет многодетные семьи. Так, для родителей детей-инвалидов, в частности для отцов-одиночек, предусматривается назначение досрочной пенсии. Ее начнут выплачивать на пять лет раньше. Предусматривается также социальная поддержка для матерей, воспитывающих четырех детей.