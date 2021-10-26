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Около 60 пустующих объектов Минской области выставлены на продажу

26 октября 2021 14:22
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Новости Беларуси. В Минской области активно вовлекают в оборот неиспользуемое имущество. С начала 2021 года в регионе свыше 40 пустующих объектов нашли своего хозяина, 37 из них проданы на торгах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Около 60 пустующих объектов Минской области выставлены на продажу-1

Только в Крупском районе из 117 объектов семь вовлечены в хозоборот. В их числе здание на улице Московской. Ранее здесь базировалась строительная компания. После объект выставили на аукцион. Теперь это современный магазин автозапчастей.

Около 60 пустующих объектов Минской области выставлены на продажу-4

Алена Новицкая, коммерческий директор автоцентра:
Узнали, что есть пустующее здание, оно как раз территориально находится возле нас, и мы не упустили возможность его приобрести. Наша сфера – это сфера обслуживания автомобилей. Это ремонт и продажа сопутствующих товаров (автозапчастей). На сегодня это очень актуально и достаточно прибыльно.

Пробуем новое направление – продажа цветочных растений. Помимо нашего бизнеса, мы еще охватили одно направление – аренда торговых помещений.

Кроме автомагазина, в центре есть салон красоты, мастерская и даже автошкола. Всего в Минской области еще около 60 пустующих объектов выставлены на продажу.

Жильё на месте бывших казарм, производство вместо старого детсада. Вот как в Беларуси восстанавливают пустующие здания – читайте здесь.

# Бизнес в Беларуси # общество # Алена Новицкая # Фотофакт

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