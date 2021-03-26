МВД о предотвращённых в Беларуси терактах: подготовка шла под эгидой BYPOL

Новости Беларуси. Подробности того, что говорил Президент 26 марта журналистам, прокомментировали в МВД. Теракты, следы которых тянутся в BYPOL, должны были быть совершены в Минске и Печах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Подробности того, что говорил Президент 26 марта журналистам, прокомментировали в МВД. Теракты, следы которых тянутся в BYPOL, должны были быть совершены в Минске и Печах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко о подготовке терактов в Беларуси: «Негодяи жуткие! Качать они нас будут по-разному» (читайте здесь).
Первое взрывное устройство было заложено в мусорном баке возле детской площадки на столичной улице Уборевича, второе 35-летний житель Пинского района перевез в Борисовский район, где пытался установить его на территории воинской части. В момент закладки мужчина был задержан.
– За что задержаны?
– Собирались произвести взрыв.
– Взрыв чего?
– Огнетушитель, наполненный пиротехническим порохом.
– Что хотели взорвать?
– Часть в Печах.
– С какой целью?
– С целью акции протеста.
По информации правоохранителей, задержанный снимал квартиру в Московском районе столицы, работал в частной компании. Самодельные бомбы делал в гараже под Минском. В пестрой биографии задержанного три судимости и активное участие в протестном движении.
Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Беларуси:
Злоумышленник поддерживал тесную связь с небезызвестной инициативой BYPOL. Именно от ее представителя накануне Дня Воли он получил в мессенджере указание совершить взрыв на территории органов внутренних дел или воинской части. Именно эта инициатива, тесно связанная с так называемым Координационным советом Тихановской, активно призывала граждан к незаконным массовым мероприятиям 25 марта и предупреждала о якобы готовящихся провокациях властей. На самом деле подготовка терактов шла под эгидой BYPOL.
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на акт терроризма. Проводятся совместные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Самодельные взрывные устройства найдены и обезврежены.