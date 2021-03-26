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МВД о предотвращённых в Беларуси терактах: подготовка шла под эгидой BYPOL

26 марта 2021 13:40
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Новости Беларуси. Подробности того, что говорил Президент 26 марта журналистам, прокомментировали в МВД. Теракты, следы которых тянутся в BYPOL, должны были быть совершены в Минске и Печах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВД о предотвращённых в Беларуси терактах: подготовка шла под эгидой BYPOL-1

Александр Лукашенко о подготовке терактов в Беларуси: «Негодяи жуткие! Качать они нас будут по-разному» (читайте здесь).

Первое взрывное устройство было заложено в мусорном баке возле детской площадки на столичной улице Уборевича, второе 35-летний житель Пинского района перевез в Борисовский район, где пытался установить его на территории воинской части. В момент закладки мужчина был задержан.

МВД о предотвращённых в Беларуси терактах: подготовка шла под эгидой BYPOL-4

За что задержаны?
Собирались произвести взрыв.
Взрыв чего?
Огнетушитель, наполненный пиротехническим порохом.
Что хотели взорвать?
Часть в Печах.
С какой целью?
С целью акции протеста.

МВД о предотвращённых в Беларуси терактах: подготовка шла под эгидой BYPOL-7

По информации правоохранителей, задержанный снимал квартиру в Московском районе столицы, работал в частной компании. Самодельные бомбы делал в гараже под Минском. В пестрой биографии задержанного три судимости и активное участие в протестном движении.

МВД о предотвращённых в Беларуси терактах: подготовка шла под эгидой BYPOL-10

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Беларуси:
Злоумышленник поддерживал тесную связь с небезызвестной инициативой BYPOL. Именно от ее представителя накануне Дня Воли он получил в мессенджере указание совершить взрыв на территории органов внутренних дел или воинской части. Именно эта инициатива, тесно связанная с так называемым Координационным советом Тихановской, активно призывала граждан к незаконным массовым мероприятиям 25 марта и предупреждала о якобы готовящихся провокациях властей. На самом деле подготовка терактов шла под эгидой BYPOL.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на акт терроризма. Проводятся совместные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Самодельные взрывные устройства найдены и обезврежены.

# Теракт # общество # Геннадий Казакевич # Фотофакт

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