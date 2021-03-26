МВД о предотвращённых в Беларуси терактах: подготовка шла под эгидой BYPOL

Новости Беларуси. Подробности того, что говорил Президент 26 марта журналистам, прокомментировали в МВД. Теракты, следы которых тянутся в BYPOL, должны были быть совершены в Минске и Печах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первое взрывное устройство было заложено в мусорном баке возле детской площадки на столичной улице Уборевича, второе 35-летний житель Пинского района перевез в Борисовский район, где пытался установить его на территории воинской части. В момент закладки мужчина был задержан.

Александр Лукашенко о подготовке терактов в Беларуси: «Негодяи жуткие! Качать они нас будут по-разному» ( читайте здесь ).

– За что задержаны? – Собирались произвести взрыв. – Взрыв чего? – Огнетушитель, наполненный пиротехническим порохом. – Что хотели взорвать? – Часть в Печах. – С какой целью? – С целью акции протеста.

По информации правоохранителей, задержанный снимал квартиру в Московском районе столицы, работал в частной компании. Самодельные бомбы делал в гараже под Минском. В пестрой биографии задержанного три судимости и активное участие в протестном движении.

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Беларуси:

Злоумышленник поддерживал тесную связь с небезызвестной инициативой BYPOL. Именно от ее представителя накануне Дня Воли он получил в мессенджере указание совершить взрыв на территории органов внутренних дел или воинской части. Именно эта инициатива, тесно связанная с так называемым Координационным советом Тихановской, активно призывала граждан к незаконным массовым мероприятиям 25 марта и предупреждала о якобы готовящихся провокациях властей. На самом деле подготовка терактов шла под эгидой BYPOL.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на акт терроризма. Проводятся совместные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Самодельные взрывные устройства найдены и обезврежены.