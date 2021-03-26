Александр Лукашенко о подготовке терактов в Беларуси: «Негодяи жуткие! Качать они нас будут по-разному»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы спокойно относились к оппозиции, когда они праздновали этот День Воли. К оппозиции! Радикальной, не радикальной… Ну, ходили они там по определенному маршруту. Но вы знаете, что вчера был особый у них такой настрой, чтобы попытаться начать раскачивать или раскачать обстановку. Весна же наступает. Так вот, должен вам сказать, что мониторю и сети, и их мы знаем, чем они там занимаются. Один посыл: мало людей (людей почти не было) – белорусы такие-сякие и прочее. И вот я так анализирую эту ситуацию и думаю: ну, среди наших протестунов заблудших и прочих немало. Но не все же идиоты. Они же видят, что те сели, беглые, в Литве и Польше, и Украине на эти потоки денежные. Правда, 53 миллиона никто так и не дал, как обещали там. Что-то дают, но там не хватает им. И они оттуда, вы видите, все требуют, чтобы наши эти протестуны вываливали на улицы и расшатывали режим Лукашенко. Кто-то там попробовал, вовремя призвали к порядку.

Но я хотел о чем вас проинформировать? Помните, накануне они все время предупреждали белорусское общество и российское, что тут власть готовит провокацию, что власть хочет что-то взорвать? Меня это насторожило, у нас уже опыт есть. Раз об этом заговорили, зри во все окуляры. И что вы думаете? Молодцы милиционеры, Карпенкова бывшая служба, обнаружили мерзавца! Заложил взрывчатку в мусорницу: взрыв – и огромное поражение за счет металла или бетона. И они обнаружили его заранее, вели. Заложил взрывчатку – следом саперы пришли, обезвредили. И начали его вести дальше. Поехал в одну из воинских частей, его там взяли, передали Комитету госбезопасности. Террор.

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:

Террор в чистом виде.

Александр Лукашенко:

Ну, представьте, шли бы люди, взрыв, сколько бы погибло людей, сколько бы пострадало.

Дмитрий Мезенцев:

И на власти свалили бы.

Александр Лукашенко:

А на кого?.. Они же предупреждать начали. Заявляет: это я хотел силовиков наказать. Как будто силовики пришли и стали вокруг этой урны, вокруг мусорницы. Сколько бы людей, я говорю…