Александр Лукашенко о подготовке терактов в Беларуси: «Негодяи жуткие! Качать они нас будут по-разному»

Новости Беларуси. В разговоре с Дмитрием Мезенцевым глава государства озвучил громкий факт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне в Беларуси был предотвращен теракт. В определенных кругах сорвалась попытка раскачать ситуацию в стране.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы спокойно относились к оппозиции, когда они праздновали этот День Воли. К оппозиции! Радикальной, не радикальной… Ну, ходили они там по определенному маршруту. Но вы знаете, что вчера был особый у них такой настрой, чтобы попытаться начать раскачивать или раскачать обстановку. Весна же наступает. Так вот, должен вам сказать, что мониторю и сети, и их мы знаем, чем они там занимаются. Один посыл: мало людей (людей почти не было) – белорусы такие-сякие и прочее. И вот я так анализирую эту ситуацию и думаю: ну, среди наших протестунов заблудших и прочих немало. Но не все же идиоты. Они же видят, что те сели, беглые, в Литве и Польше, и Украине на эти потоки денежные. Правда, 53 миллиона никто так и не дал, как обещали там. Что-то дают, но там не хватает им. И они оттуда, вы видите, все требуют, чтобы наши эти протестуны вываливали на улицы и расшатывали режим Лукашенко. Кто-то там попробовал, вовремя призвали к порядку.
Но я хотел о чем вас проинформировать? Помните, накануне они все время предупреждали белорусское общество и российское, что тут власть готовит провокацию, что власть хочет что-то взорвать? Меня это насторожило, у нас уже опыт есть. Раз об этом заговорили, зри во все окуляры. И что вы думаете? Молодцы милиционеры, Карпенкова бывшая служба, обнаружили мерзавца! Заложил взрывчатку в мусорницу: взрыв – и огромное поражение за счет металла или бетона. И они обнаружили его заранее, вели. Заложил взрывчатку – следом саперы пришли, обезвредили. И начали его вести дальше. Поехал в одну из воинских частей, его там взяли, передали Комитету госбезопасности. Террор.
Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:
Террор в чистом виде.
Александр Лукашенко:
Ну, представьте, шли бы люди, взрыв, сколько бы погибло людей, сколько бы пострадало.
Дмитрий Мезенцев:
И на власти свалили бы.
Александр Лукашенко:
А на кого?.. Они же предупреждать начали. Заявляет: это я хотел силовиков наказать. Как будто силовики пришли и стали вокруг этой урны, вокруг мусорницы. Сколько бы людей, я говорю…
Дмитрий Мезенцев:
Это граждане и силовики, и водители троллейбуса, и врачи, и учителя.
Александр Лукашенко:
Негодяи жуткие. Я говорил, что качать они нас будут по-разному. Мы фиксировали и фиксируем эти направления, где они уже переходят красную линию. Поэтому вы должны знать как бывший посол и нынешний государственный секретарь нашего объединения: мы спуску никому здесь не дадим, потому что может быть хуже.
Ну и я заметил, Бортник очень часто информации проводит, он немало людей сейчас задержал в России, которые готовили теракты в школах там и прочее. Вы, наверное, получаете эту информацию. Молодцы фээсбэшники в России в этом плане. Поэтому, видите, они со всех сторон начали поддавливать. Ну а после этих диких заявлений президента США нам надеяться на то, что спокойно жить дадут…
Дмитрий Мезенцев:
Спокойнее не будет.
Александр Лукашенко:
Нет, никогда не будет. Наоборот.