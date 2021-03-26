Зонтик нужен? Какая погода будет в Беларуси в последние выходные марта

Новости Беларуси. На последних выходных в марте в Беларуси столбик термометра опустится ниже нуля только ночью, а вот днём будет тепло.

Как сообщает Белгидромет, 27 марта в республике ожидается переменная облачность, вероятность осадков не превышает 5-10 %. Ночью и утром прогнозируется туман, из-за чего в стране объявлен жёлтый уровень опасности.

Ветер неустойчивый, в Брестской, Гродненской и Минской областях – южный. Скорость ветра на большей части территории Беларуси составит 3-8 м/с, в Брестской области – до 10 м/с. Ночью похолодает до -2… +2 °C, днём потеплеет до +12… +16 °C.

28 марта будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днём на большей части территории страны прогнозируются кратковременные осадки. Ночью и утром возможен слабый туман, ветер западной четверти умеренный, местами порывистый. В тёмное время суток столбик термометра опустится до 0… +5 °С, днём – поднимется до +5… +11 °С.