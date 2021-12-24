С корицей, мускатным орехом и даже чёрным жгучим перцем. Белоруска показала, как готовит имбирные пряники

Новости Беларуси. Рождество по григорианскому календарю встречают более 1,5 миллиона белорусов. В сочельник принято проводить время в окружении близких. Именно в этот вечер семьи собираются вместе в ожидании вифлеемского чуда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запах имбирных пряников, которые секунду назад еще грели бока в духовке, и рождественское настроение от Фрэнка Синатра или Андреа Бочелли. В доме брестчанки Натальи Третьякович дух настоящего Рождества оживает за несколько дней до праздника.

Наталья Т ретьякович, жительница Б реста: Они подходят, восемь минут всего лишь или немножечко больше, в зависимости от функции плиты. И уже мы достаем наши румяные и ароматные пряники.

Сладкие угощения по особому рецепту ждет большая семья, которая соберется вместе на Рождество. Каждый пряник преображается благодаря сладкой глазури. А вкус от года к году меняется.

Наталья Третьякович:

С корицей, имбирем, мускатным орехом, гвоздикой. Иногда по очень интересным рецептам я делала – с черным перцем жгучим. Когда вы его берете в рот, он легонечко обжигает, если горячим чаем запить, но очень приятно. Поскольку семья большая, есть и бабушки, и дяди, и тети, и все у меня сладкоежки, они все очень любят и ждут.