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«Это именно то место, где родился Иисус». Посмотрите, какой вертеп своими руками сделала жительница Бреста

24 декабря 2021 17:24
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Новости Беларуси. Рождество по григорианскому календарю встречают более 1,5 миллиона белорусов. В сочельник принято проводить время в окружении близких. Именно в этот вечер семьи собираются вместе в ожидании вифлеемского чуда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Это именно то место, где родился Иисус». Посмотрите, какой вертеп своими руками сделала жительница Бреста-1

Чтобы создать предрождественскую атмосферу, на самом почетном месте в доме появляется вертеп. Традиция их строить появилась еще в XIII веке. Каждый элемент Наталья создавала вручную по своим же чертежам. Дерево, настоящая солома, крошечный камень – на кропотливую работу ушло больше месяца.  

«Это именно то место, где родился Иисус». Посмотрите, какой вертеп своими руками сделала жительница Бреста-4

Наталья Третьякович, жительница Бреста:
Это именно то место, где родился Иисус. Изображают его по-разному, у кого какая фантазия. Кто-то считает, что это скала, связанная с Иерусалимом, и делают в образе скалы. Кто-то считает, что это сарай. Как правило, это сарай, где должна быть обязательно Вифлеемская звезда, три волхва, которые пришли поклониться Иисусу. Естественно, Мария и Иосиф. И пастух с овцами, с животными. Это одна из главных композиций. Как правило, она есть в доме каждого человека.  

В доме брестчанки Натальи Третьякович дух настоящего Рождества оживает за несколько дней до праздника. Посмотрите, как она печет имбирные пряники.

# Католики Беларуси # общество # Кристина Протосовицкая # Наталья Третьякович # Фотофакт

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