«Это именно то место, где родился Иисус». Посмотрите, какой вертеп своими руками сделала жительница Бреста

Новости Беларуси. Рождество по григорианскому календарю встречают более 1,5 миллиона белорусов. В сочельник принято проводить время в окружении близких. Именно в этот вечер семьи собираются вместе в ожидании вифлеемского чуда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы создать предрождественскую атмосферу, на самом почетном месте в доме появляется вертеп. Традиция их строить появилась еще в XIII веке. Каждый элемент Наталья создавала вручную по своим же чертежам. Дерево, настоящая солома, крошечный камень – на кропотливую работу ушло больше месяца.

Наталья Третьякович, жительница Бреста:

Это именно то место, где родился Иисус. Изображают его по-разному, у кого какая фантазия. Кто-то считает, что это скала, связанная с Иерусалимом, и делают в образе скалы. Кто-то считает, что это сарай. Как правило, это сарай, где должна быть обязательно Вифлеемская звезда, три волхва, которые пришли поклониться Иисусу. Естественно, Мария и Иосиф. И пастух с овцами, с животными. Это одна из главных композиций. Как правило, она есть в доме каждого человека.