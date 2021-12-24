«Мы не можем запретить людям прийти». Стоит ли посещать храмы во время пандемии, рассказывает настоятель прихода

Новости Беларуси. Рождество по григорианскому календарю встречают более 1,5 миллиона белорусов. В сочельник принято проводить время в окружении близких. Именно в этот вечер семьи собираются вместе в ожидании вифлеемского чуда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2021 году, как и в прошлом, прихожанам разрешается пропустить праздничное богослужение. Всему виной пандемия. Впрочем, люди приходят и молятся: каждый уверен, что со светлым праздником придет и столь желанные покой и благодать.