Прямой эфир

«Мы не можем запретить людям прийти». Стоит ли посещать храмы во время пандемии, рассказывает настоятель прихода

24 декабря 2021 17:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Рождество по григорианскому календарю встречают более 1,5 миллиона белорусов. В сочельник принято проводить время в окружении близких. Именно в этот вечер семьи собираются вместе в ожидании вифлеемского чуда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В 2021 году, как и в прошлом, прихожанам разрешается пропустить праздничное богослужение. Всему виной пандемия. Впрочем, люди приходят и молятся: каждый уверен, что со светлым праздником придет и столь желанные покой и благодать.

«Мы не можем запретить людям прийти». Стоит ли посещать храмы во время пандемии, рассказывает настоятель прихода-1

Ксендз Павел Рудьман, настоятель прихода Милосердия Божьего и Матери Божьей Остробрамской:
Быть или не быть в храме это выбор каждого человека. Естественно, из-за того, что мы не переживаем локдаун, мы говорим верующим о том, чтобы соблюдали санитарную дисциплину, придерживались дистанции, носили маски, обрабатывали руки. Но мы не можем запретить людям прийти в храм.  

Делиться оплаткой и просить прощения друг у друга. Рассказываем о традициях сочельника у католиков

# Католики Беларуси # общество # Павел Рудьман # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Делиться оплаткой и просить прощения друг у друга. Рассказываем о традициях сочельника у католиков
24 декабря 2021 17:31

Делиться оплаткой и просить прощения друг у друга. Рассказываем о традициях сочельника у католиков

«Это именно то место, где родился Иисус». Посмотрите, какой вертеп своими руками сделала жительница Бреста
24 декабря 2021 17:24

«Это именно то место, где родился Иисус». Посмотрите, какой вертеп своими руками сделала жительница Бреста

С корицей, мускатным орехом и даже чёрным жгучим перцем. Белоруска показала, как готовит имбирные пряники
24 декабря 2021 17:21

С корицей, мускатным орехом и даже чёрным жгучим перцем. Белоруска показала, как готовит имбирные пряники