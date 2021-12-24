Делиться оплаткой и просить прощения друг у друга. Рассказываем о традициях сочельника у католиков

Новости Беларуси. Рождество по григорианскому календарю встречают более 1,5 миллиона белорусов. В сочельник принято проводить время в окружении близких. Именно в этот вечер семьи собираются вместе в ожидании вифлеемского чуда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подготовка к Рождеству у католиков начинается еще за месяц, с начала Адвента. Четыре недели, когда верующие духовно готовятся к встрече праздника. Сочельник – своеобразная кульминация.

Ксендз Павел Рудьман, настоятель прихода Милосердия Божьего и Матери Божьей Остробрамской:

Сегодня люди соберутся вместе со своими семьями, не только за общим столом, но в первую очередь на молитву. Традиционно это начнется с Евангелия от Луки, где старший член семьи, прочтя отрывок о рождении Иисуса Христа, после совместной молитвы будет делиться оплаткой – это белый хлеб. Люди в первую очередь просят прощения друг у друга за те негативные моменты, которые были в их жизни, а также благодарят друг друга за то доброе, что свершилось. Костелы уже украшены елями и нарядными гирляндами, часть декора своими руками делают дети в воскресной школе. За каждой деталью – особое значение.

Сестра Екатерина, Конгрегация Сестер Миссионерок Святого Семейства:

Рождественская ель является, по одной из легенд, деревом жизни – деревом, которое когда-то было в раю. Поэтому раньше елку украшали сладостями засахаренными, орехами, конфетками, баранками, пряниками для того, чтобы подчеркнуть дерево, которое приносит плод.

По традиции в сочельник самый младший в семье ждет зажжения первой звезды – ее восход знаменует приход самого Рождества. Стол в доме укрывают соломой и белой скатертью, обязательно горит свеча. Английский кекс, немецкий штоллен или белорусское сочиво – количество блюд связывают с цифрой 12.

Сестра Тамара, Конгрегация Сестер Миссионерок Святого Семейства:

Какие блюда характерны для нашей страны? Кто-то делает борщ с ушками и грибами, кто-то грибной суп с перловкой, заправленный кислым огурцами или рассолом. Разнообразие блюд, но блюда должны быть постными и одновременно праздничными. Эти условия должны соблюдаться – постное и праздничное. Я еще нахожусь в состоянии поста, в состоянии ожидания прихода Господа, и одновременно я уже радуюсь.