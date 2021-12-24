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Стоимость груза – почти 900 тысяч рублей. Беларусь отправила гуманитарную помощь во Вьетнам

24 декабря 2021 17:06
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Новости Беларуси. Медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты. Беларусь отправила гуманитарную помощь Вьетнаму в связи с эпидемией коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоимость груза – почти 900 тысяч рублей. Беларусь отправила гуманитарную помощь во Вьетнам-1

В пункт назначения Ил-62 вылетел вечером 24 декабря. На борту – контейнеры общим весом более 15 тонн. Стоимость груза – почти 900 тысяч рублей. Собрать его помогли отечественные предприятия. Перечень был заранее проработан с принимающей стороной. В самолете гуманитарную помощь сопровождают сотрудники МЧС.

Стоимость груза – почти 900 тысяч рублей. Беларусь отправила гуманитарную помощь во Вьетнам-4

Андрей Юржиц, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Сегодня во исполнение поручений главы государства, в целях реализации постановления правительства Республикой Беларусь сформирован гуманитарный груз. В груз вошли самое необходимое медицинское оборудование и материалы для преодоления последствий коронавирусной инфекции. Данный груз формировался во взаимодействии с Министерством транспорта и коммуникаций и Министерством здравоохранения, а также согласовывался с вьетнамской стороной.

Стоимость груза – почти 900 тысяч рублей. Беларусь отправила гуманитарную помощь во Вьетнам-7

Это уже не первый случай, когда Беларусь подставляет плечо Вьетнаму. В 2001 и 2018 годах мы помогали этой азиатской стране восстановиться после разрушительных тайфунов и наводнений. В целом у белорусских спасателей большой опыт в проведении подобных миссий. Более 70 раз они доставляли гуманитарные грузы на различные континенты.

# Беларусь-Вьетнам # общество # Андрей Юржиц # Александр Лукашенко # Фотофакт

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