Стоимость груза – почти 900 тысяч рублей. Беларусь отправила гуманитарную помощь во Вьетнам

Новости Беларуси. Медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты. Беларусь отправила гуманитарную помощь Вьетнаму в связи с эпидемией коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пункт назначения Ил-62 вылетел вечером 24 декабря. На борту – контейнеры общим весом более 15 тонн. Стоимость груза – почти 900 тысяч рублей. Собрать его помогли отечественные предприятия. Перечень был заранее проработан с принимающей стороной. В самолете гуманитарную помощь сопровождают сотрудники МЧС.

Андрей Юржиц, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Сегодня во исполнение поручений главы государства, в целях реализации постановления правительства Республикой Беларусь сформирован гуманитарный груз. В груз вошли самое необходимое медицинское оборудование и материалы для преодоления последствий коронавирусной инфекции. Данный груз формировался во взаимодействии с Министерством транспорта и коммуникаций и Министерством здравоохранения, а также согласовывался с вьетнамской стороной.