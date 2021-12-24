Митрополит Минско-Могилёвский: Вифлеемская звезда загорается в нашем обществе там, где человек делится своим сердцем

Новости Беларуси. К праздничной службе готовятся в костелах Беларуси. Богослужения пройдут по всей стране. Главная рождественская месса по традиции пройдет в Кафедральном соборе Пресвятой Девы Марии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. К праздничной службе готовятся в костелах Беларуси. Богослужения пройдут по всей стране. Главная рождественская месса по традиции пройдет в Кафедральном соборе Пресвятой Девы Марии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2021 году из-за ограничений, связанных с пандемией, к праздничной службе можно подключиться и через онлайн-трансляцию. Важнейший праздник храмы встречают в атмосфере особой торжественности. Алтарная часть украшается традиционными рождественскими елями и ветвями хвойных деревьев.
Неотъемлемая часть оформления – ясли с фигурами Марии, Иосифа и младенца Христа. Считается, что эта ночь – время, когда вера в чудо усиливается с восхождением Вифлеемской звезды – символа христианского события.
Архиепископ Юзеф Станевский, митрополит Минско-Могилевский:
Как говорил Иоанн Павел II, Святой Папа, не только один раз Вифлеемская звезда зажглась там, в Вифлееме. Она зажигается всегда и там, где добро, любовь, прощение, уважение, там, где семьи живут в мире и согласии. Поэтому сегодня Вифлеемская звезда тоже загорается в нашем обществе там, где человек умеет принять Божью заповедь, там, где человек умеет делиться своим сердцем. И еще говорил Святой, что человеческая рука, далонь, настолько велика, что она может поместить Вифлеем, и настолько наше горячее сердце, что может согреть младенца Иисуса, и не только, и другого человека. Поэтому желаю всем вам в эти праздники Рождества Христова Божьей благодати. И чтобы мы были той звездой, чтобы мы излучали тот свет, который притягивает людей, который согревает человеческие сердца.
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