Митрополит Минско-Могилёвский: Вифлеемская звезда загорается в нашем обществе там, где человек делится своим сердцем

Архиепископ Юзеф Станевский, митрополит Минско-Могилевский:

Как говорил Иоанн Павел II, Святой Папа, не только один раз Вифлеемская звезда зажглась там, в Вифлееме. Она зажигается всегда и там, где добро, любовь, прощение, уважение, там, где семьи живут в мире и согласии. Поэтому сегодня Вифлеемская звезда тоже загорается в нашем обществе там, где человек умеет принять Божью заповедь, там, где человек умеет делиться своим сердцем. И еще говорил Святой, что человеческая рука, далонь, настолько велика, что она может поместить Вифлеем, и настолько наше горячее сердце, что может согреть младенца Иисуса, и не только, и другого человека. Поэтому желаю всем вам в эти праздники Рождества Христова Божьей благодати. И чтобы мы были той звездой, чтобы мы излучали тот свет, который притягивает людей, который согревает человеческие сердца.

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