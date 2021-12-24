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Леонид Анфимов об участии Исполкома СНГ в предновогодней акции: наши люди стали отзывчивее, раскрыли свои сердца

24 декабря 2021 16:59
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Новости Беларуси. Благотворительный марафон добра не останавливается. Подопечные Белорусского детского хосписа 24 декабря получили подарки от Исполкома СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Леонид Анфимов об участии Исполкома СНГ в предновогодней акции: наши люди стали отзывчивее, раскрыли свои сердца-1

Организации уже много лет связывают добрые дружеские отношения. Гости признаются: приезжают в детский хоспис каждый раз с надеждой сделать жизнь пациентов немного легче. Так, в канун Нового года помимо денежных средств хоспису были переданы детская кровать с матрасом и сладкие новогодние угощения. Подарки будут отправлены подопечным из регионов.  

Леонид Анфимов об участии Исполкома СНГ в предновогодней акции: наши люди стали отзывчивее, раскрыли свои сердца-4

Леонид Анфимов, первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ:  
За время проведения акции немного даже изменилось отношение к мироощущению наших граждан. Они стали добрее, теплее, отзывчивее, раскрыли сердца свои. И это соответствует духу и ментальности белорусского народа.  

Леонид Анфимов об участии Исполкома СНГ в предновогодней акции: наши люди стали отзывчивее, раскрыли свои сердца-7

Леонид Анфимов об участии Исполкома СНГ в предновогодней акции: наши люди стали отзывчивее, раскрыли свои сердца-9

Анна Горчакова, директор Белорусского детского хосписа:  
Выезжаем в очень дальние уголки нашей родины, выезжают наши медсестры. Деда Мороза не будет, будет Снегурочка, которая привезет подарок в семью. Но если в Минске мы дарим подарок один на семью, то в регионы, так как очень много многодетных семей, мы повезем каждому ребенку.  

Леонид Анфимов об участии Исполкома СНГ в предновогодней акции: наши люди стали отзывчивее, раскрыли свои сердца-12

Сотрудники Исполкома Содружества также откликнулись на предложение Министерства иностранных дел Беларуси. В рамках акции «Наши дети» они подготовили подарок для Минского психоневрологического дома-интерната № 2.  

# Новый год # общество # Леонид Анфимов # Анна Горчакова # Фотофакт

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