Леонид Анфимов об участии Исполкома СНГ в предновогодней акции: наши люди стали отзывчивее, раскрыли свои сердца

Новости Беларуси. Благотворительный марафон добра не останавливается. Подопечные Белорусского детского хосписа 24 декабря получили подарки от Исполкома СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организации уже много лет связывают добрые дружеские отношения. Гости признаются: приезжают в детский хоспис каждый раз с надеждой сделать жизнь пациентов немного легче. Так, в канун Нового года помимо денежных средств хоспису были переданы детская кровать с матрасом и сладкие новогодние угощения. Подарки будут отправлены подопечным из регионов.

Леонид Анфимов, первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ:

За время проведения акции немного даже изменилось отношение к мироощущению наших граждан. Они стали добрее, теплее, отзывчивее, раскрыли сердца свои. И это соответствует духу и ментальности белорусского народа.

Анна Горчакова, директор Белорусского детского хосписа:

Выезжаем в очень дальние уголки нашей родины, выезжают наши медсестры. Деда Мороза не будет, будет Снегурочка, которая привезет подарок в семью. Но если в Минске мы дарим подарок один на семью, то в регионы, так как очень много многодетных семей, мы повезем каждому ребенку.