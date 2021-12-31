С кем встретишь, с тем и проведёшь. Как отметить Новый год?

Мария Кронда, корреспондент:

Привет, дневник. Что интересного загадать на следующий год? Мои планы на 2022. Стоп. Я ведь еще не решила, как его встретить. Без паники. До полуночи еще несколько часов – залетаем в последний вагон новогоднего экспресса. Золотое правило новогодней ночи: с кем встретишь, с тем и проведешь. Выбор компании – половина успеха. Устройте девичник: модное дефиле, фотосессии и зажигательные танцы. Женское комьюнити – это всегда фейерверк эмоций. Отправить «в нокаут» уходящий 21-ый можно и в мужском братстве. Для полного «джингл беллс» понадобится кастрюля «Оливье» и игровой джойстик. Но лучше сделать ход конем и организовать совместную вечеринку с развлекательной программой от TikTok-блогера Юлии Пашкевич. Традиционное новогоднее блюдо. Три способа приготовить салат «Оливье» (подробнее здесь).

Юлия Пашкевич, блогер:

Если вы еще думаете над тем, как здорово и классно провести новогоднюю ночь, чем себя занять, какие интерактивы придумать, то вот пара лайфхаков и советов от меня. Карта желаний. Новый год неразрывно связан с таким событием, как загадывание желаний, поэтому вы вместе со своими друзьями можете попробовать ее создать. У меня такая есть, но я вам ее не покажу. И съемка тик-токов. Для этого вам понадобятся смартфон с неплохой камерой и знание последних трендов TikTok. Семейные застолья правят новогодним балом. Посиделки с родными веселят лучше пузырьков шампанского. Нескучный вечер обеспечат игры: будь то угадай мелодию, слова, подарки – то, что часто практикует певец Сергей Лапковский.

Сергей Лапковский, певец:

Сейчас очень много всяких настольных историй, которые используем мы в том числе с семьей, когда собираемся и приглашаем друзей. От банального «Крокодила», который всеми любим, до интересной «Монополии». Но для некоторых Новый год – это праздник с перчинкой, например, сотрудников нашего телеканала, которые об экстриме знают все.

Валерия Яскевич, корреспондент:

В прошлом году 31 декабря у меня на работе была вечерняя съемка, по возвращении с нее домой у нас сломалась машина. Пришлось встречать Новый год в рабочей атмосфере.