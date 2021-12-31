Не поручайте это детям. Напоминаем, как правильно использовать пиротехнические средства

Дмитрий Потапович, СТВ:

Новогодняя ночь уже близко, а значит многие активисты, которые любят зажечь во всех смыслах этого слова, уже готовятся к празднику. Скажите, какие есть правила по выбору и использованию пиротехники?

Диана Железняк, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Буквально несколько рекомендаций. Первое и самое главное – покупать пиротехнику необходимо в специализированных магазинах. Такая продукция обязательно должна содержать инструкцию на белорусском или русском языке, чтобы она была понятна нам. Если вы покупаете такую продукцию, обратите внимание на упаковку: если она хранилась правильно, она не должна быть повреждена, на ней не должно быть увлажненных пятен. В общем, с ней должно быть все в порядке даже визуально. Нельзя носить пиротехнику в карманах, чтобы обезопасить себя. Если вы используете пиротехнику, то самостоятельно до 16 лет детям это делать нельзя ни в коем случае. Площадку мы выбираем больше, чем размеры опасной зоны. Как правило, это 30-50 метров. Рядом не должно находиться зданий, сооружений, деревьев. Также не стоит использовать пиротехнику, если на улице сильный ветер. Обязательно поджигать, не наклоняясь. Если она не сработала, не надо к ней сразу подходить. Необходимо выждать 15 минут. Только после этого времени можно взять это пиротехническое изделие. Рекомендация универсальная – методом окунания в воду на 24 часа утилизировать и вместе с бытовым мусором выбросить. Дмитрий Потапович:

В чем опасность покупки некачественной пиротехники, без сертификата или купленной с рук?

Диана Железняк:

Она может взорваться раньше, у вас в руках. Может улететь не в том направлении, в котором должна. Все это приведет к травмированию. Дмитрий Потапович:

А что касается главного символа Нового года – елки, что нужно делать, чтобы украсить елку по правилам безопасности? Ведь многие люди стараются ее украшать ватой, бумагой, подручными средствами, что может быть опасно. Диана Железняк:

Украшать, как вы сказали, с помощью ваты и свечей ни в коем случае нельзя. Отдельно хотелось бы остановиться на гирляндах и напомнить, что это тоже электрический прибор. Он не должен иметь никаких повреждений. Самое главное – на ночь его надо отключать. Установить елку надо на ровной поверхности, желательно подальше от приборов отопления.

Дмитрий Потапович:

За всей этой суетой взрослые порой теряют бдительность. Подготовка стола, подарки и так далее. Как уберечь детей от опасности? Что нужно делать? Каких шагов избежать? Диана Железняк:

Хотелось бы напомнить, что пищу нельзя оставлять на плите без присмотра. Нельзя позволять, чтобы дети самостоятельно использовали плиту или печь. Все, что может нести для них опасность. Чтобы в этой суете не подвергать своих любимых малышей опасности, не оставляйте их одних. Бывает, что взрослые, когда заканчивается детское время, уложили деток спать, а сами к соседям, на улицу. Спасатели предостерегают, что этого делать нельзя. Тем более оставлять дома и закрывать квартиру на ключ.