Гороскоп на 2022 год для всех знаков Зодиака

Анастасия Макеева, корреспондент:

Без пяти 2022-й, а значит самое время отправиться к Водяному Тигру и раскрыть все звездные карты. Юпитер входит в знак Рыб, он подарит новые возможности. И хотя хозяин года будет щедрым, он установил свои правила.

Ольга Бочкова, астролог:

Весь 2022 год будет очень активным, творческим, именно выжидающие действия будут приносить успех. Если мы действительно будем взвешивать, как тигр... Он же долго выжидает, только потом наступает. 2022-й складываем в три двойки, получается шестерка. Управляет этой планетой Венера – покровительница любви, удовольствия, комфорта, то есть несмотря ни на что, год Водного Черного Тигра обещает быть все-таки комфортным, спокойным. Вечное пламя – огонь. В новом году представители этой стихии будут стремительными, как ракета, но умейте рассчитывать силы. Овнам звезды сулят карьерный взлет и финансовый бум. Есть все шансы распрощаться с заболеванием и оздоровиться. Главное, находить время для семьи и отдыха. Львятам придется хорошенько потрудиться, но фортуна будет на вашей стороне. Можете брать кредиты. Звезды помогут раскрыть новый потенциал и повысить самооценку. Энергию черпайте в правильном питании и спорте.

Виктория Барздыко, астролог:

Стрельцы, вас ждут перемены во всех сферах жизни, обучайтесь, получайте новые знания, занимайтесь духовным ростом, обратите внимание на свое здоровье. В этом году есть шанс приболеть, поэтому будьте начеку.

Ольга Андрончик, астролог:

Юпитер вошел в четвертый дом вашего гороскопа, и в 2022-м вы будете ловить удачу в сфере семьи, рода. Если вы захотите иметь недвижимость – квартиру либо дом, либо карьерный рост, либо открыть свой бизнес, у вас обязательно получится. Звездочеты предсказывают Тельцам год глобальных перемен. Пережить трансформацию поможет удача. Найдутся достойные партнеры, инвестиции, выстрелит интернет-проект. Похожая история светит Девам. Но выгодные контракты не завяжутся без коммуникации. Не надо стесняться. Вам сулит встреча с перспективными людьми. И даже больше – со своей половинкой. Ольга Андрончик:

Козероги, вам нужно ждать удачу в сфере документов, поездок ближних, дальних, дальнего зарубежья, заграничных знакомств, может быть изучение языков. Тот, кто хотел забеременеть и не получалось, Юпитер даст эту возможность.

Виктория Барздыко:

Год будет стабильным во всех сферах вашей жизни. Обратите внимание особенно на здоровье, сферу финансов, на вашу семью. Вероятно, близким понадобится ваша поддержка. Ждите удачу, она сама вас найдет. У воздушных представителей полет нормальный. Главное, избавиться от лишнего и груза прошлого. В таком случае новый виток могут начать Близнецы. Легко перемены не даются, но успешный бизнес, свой дом и замужество того стоят. Дерзайте. Пришло время менять статус. Весам сулит урожай не только в финансах, но и в семье – потомство на подходе. Юпитер приблизит мечту об идеальной фигуре и внешности. Но сказки про Золушку не работают, цель приблизит преображение. Виктория Барздыко:

Водолеи, 2022 год будет годом, когда вы сможете повысить свою самооценку, можете укрепить связь со своими близкими, наслаждаться отношениями, при этом простить за прошлые обиды.

Ольга Андрончик:

Второй дом гороскопа – это деньги, инвестора найдете, если есть проекты. Если проектов нет, значит ваш личный кошелек будет иметь возможность пополняться, то есть готовьтесь и ждите. Главные везунчики года – водная команда. Для Раков Тигр будет мурчать в удовольствие. На горизонте появится квартирка мечты. Поездки за тридевять земель станут судьбоносными. Легко будет даваться обучение. Максимально плодотворным окажется год для Скорпионов. Получить новую должность, издать книгу, стать мамой, переехать в другую страну – все возможно. Как и расстаться со старой любовью и встретить новую. Ольга Андрончик:

Рыбы больше всего ощутят это вот волшебство, практически в любых своих начинаниях можете быть успешны. Либо вы будете выступать, либо будете награждены, вы встретите обязательно будущего супруга, супругу, партнера по бизнесу.