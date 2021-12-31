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Гороскоп на 2022 год для всех знаков Зодиака

31 декабря 2021 12:31
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Анастасия Макеева, корреспондент:
Без пяти 2022-й, а значит самое время отправиться к Водяному Тигру и раскрыть все звездные карты.

Юпитер входит в знак Рыб, он подарит новые возможности. И хотя хозяин года будет щедрым, он установил свои правила.

Гороскоп на 2022 год для всех знаков Зодиака-1

Ольга Бочкова, астролог:
Весь 2022 год будет очень активным, творческим, именно выжидающие действия будут приносить успех. Если мы действительно будем взвешивать, как тигр... Он же долго выжидает, только потом наступает. 2022-й складываем в три двойки, получается шестерка. Управляет этой планетой Венера – покровительница любви, удовольствия, комфорта, то есть несмотря ни на что, год Водного Черного Тигра обещает быть все-таки комфортным, спокойным.

Вечное пламя – огонь. В новом году представители этой стихии будут стремительными, как ракета, но умейте рассчитывать силы. Овнам звезды сулят карьерный взлет и финансовый бум. Есть все шансы распрощаться с заболеванием и оздоровиться. Главное, находить время для семьи и отдыха.

Львятам придется хорошенько потрудиться, но фортуна будет на вашей стороне. Можете брать кредиты. Звезды помогут раскрыть новый потенциал и повысить самооценку. Энергию черпайте в правильном питании и спорте.

Гороскоп на 2022 год для всех знаков Зодиака-4

Виктория Барздыко, астролог:
Стрельцы, вас ждут перемены во всех сферах жизни, обучайтесь, получайте новые знания, занимайтесь духовным ростом, обратите внимание на свое здоровье. В этом году есть шанс приболеть, поэтому будьте начеку.

Гороскоп на 2022 год для всех знаков Зодиака-7

Ольга Андрончик, астролог:
Юпитер вошел в четвертый дом вашего гороскопа, и в 2022-м вы будете ловить удачу в сфере семьи, рода. Если вы захотите иметь недвижимость – квартиру либо дом, либо карьерный рост, либо открыть свой бизнес, у вас обязательно получится.

Звездочеты предсказывают Тельцам год глобальных перемен. Пережить трансформацию поможет удача. Найдутся достойные партнеры, инвестиции, выстрелит интернет-проект.

Похожая история светит Девам. Но выгодные контракты не завяжутся без коммуникации. Не надо стесняться. Вам сулит встреча с перспективными людьми. И даже больше – со своей половинкой.

Ольга Андрончик:
Козероги, вам нужно ждать удачу в сфере документов, поездок ближних, дальних, дальнего зарубежья, заграничных знакомств, может быть изучение языков. Тот, кто хотел забеременеть и не получалось, Юпитер даст эту возможность.

Гороскоп на 2022 год для всех знаков Зодиака-10

Виктория Барздыко:
Год будет стабильным во всех сферах вашей жизни. Обратите внимание особенно на здоровье, сферу финансов, на вашу семью. Вероятно, близким понадобится ваша поддержка. Ждите удачу, она сама вас найдет.

У воздушных представителей полет нормальный. Главное, избавиться от лишнего и груза прошлого. В таком случае новый виток могут начать Близнецы. Легко перемены не даются, но успешный бизнес, свой дом и замужество того стоят. Дерзайте. Пришло время менять статус.

Весам сулит урожай не только в финансах, но и в семье – потомство на подходе. Юпитер приблизит мечту об идеальной фигуре и внешности. Но сказки про Золушку не работают, цель приблизит преображение.

Виктория Барздыко:
Водолеи, 2022 год будет годом, когда вы сможете повысить свою самооценку, можете укрепить связь со своими близкими, наслаждаться отношениями, при этом простить за прошлые обиды.

Гороскоп на 2022 год для всех знаков Зодиака-13

Ольга Андрончик:
Второй дом гороскопа – это деньги, инвестора найдете, если есть проекты. Если проектов нет, значит ваш личный кошелек будет иметь возможность пополняться, то есть готовьтесь и ждите.

Главные везунчики года –  водная команда. Для Раков Тигр будет мурчать в удовольствие. На горизонте появится квартирка мечты. Поездки за тридевять земель станут судьбоносными. Легко будет даваться обучение. 

Максимально плодотворным окажется год для Скорпионов. Получить новую должность, издать книгу, стать мамой, переехать в другую страну – все возможно. Как и расстаться со старой любовью и встретить новую.

Ольга Андрончик:
Рыбы больше всего ощутят это вот волшебство, практически в любых своих начинаниях можете быть успешны. Либо вы будете выступать, либо будете награждены, вы встретите обязательно будущего супруга, супругу, партнера по бизнесу.

Гороскоп на 2022 год для всех знаков Зодиака-16

Виктория Барздыко:
В Новом году вы сможете проявить свои таланты, показать себя миру. Этот год будет удачным. С вами будет происходить много таинственного, но вы же это любите. Не теряйтесь, живите, жизнь бьет ключом.

И напоследок подсказка. Юпитер в Рыбах был 10 лет назад. Вспомните, какие события с вами происходили тогда. Умножьте опыт на позитив и берите новую высоту.

# Гороскоп # общество # Анастасия Макеева # Ольга Бочкова # Виктория Барздыко # Ольга Андрончик # Фотофакт

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