Гороскоп на 2022 год для всех знаков Зодиака

Анастасия Макеева, корреспондент:
Без пяти 2022-й, а значит самое время отправиться к Водяному Тигру и раскрыть все звездные карты.
Юпитер входит в знак Рыб, он подарит новые возможности. И хотя хозяин года будет щедрым, он установил свои правила.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Без пяти 2022-й, а значит самое время отправиться к Водяному Тигру и раскрыть все звездные карты.
Юпитер входит в знак Рыб, он подарит новые возможности. И хотя хозяин года будет щедрым, он установил свои правила.
Ольга Бочкова, астролог:
Весь 2022 год будет очень активным, творческим, именно выжидающие действия будут приносить успех. Если мы действительно будем взвешивать, как тигр... Он же долго выжидает, только потом наступает. 2022-й складываем в три двойки, получается шестерка. Управляет этой планетой Венера – покровительница любви, удовольствия, комфорта, то есть несмотря ни на что, год Водного Черного Тигра обещает быть все-таки комфортным, спокойным.
Вечное пламя – огонь. В новом году представители этой стихии будут стремительными, как ракета, но умейте рассчитывать силы. Овнам звезды сулят карьерный взлет и финансовый бум. Есть все шансы распрощаться с заболеванием и оздоровиться. Главное, находить время для семьи и отдыха.
Львятам придется хорошенько потрудиться, но фортуна будет на вашей стороне. Можете брать кредиты. Звезды помогут раскрыть новый потенциал и повысить самооценку. Энергию черпайте в правильном питании и спорте.
Виктория Барздыко, астролог:
Стрельцы, вас ждут перемены во всех сферах жизни, обучайтесь, получайте новые знания, занимайтесь духовным ростом, обратите внимание на свое здоровье. В этом году есть шанс приболеть, поэтому будьте начеку.
Ольга Андрончик, астролог:
Юпитер вошел в четвертый дом вашего гороскопа, и в 2022-м вы будете ловить удачу в сфере семьи, рода. Если вы захотите иметь недвижимость – квартиру либо дом, либо карьерный рост, либо открыть свой бизнес, у вас обязательно получится.
Звездочеты предсказывают Тельцам год глобальных перемен. Пережить трансформацию поможет удача. Найдутся достойные партнеры, инвестиции, выстрелит интернет-проект.
Похожая история светит Девам. Но выгодные контракты не завяжутся без коммуникации. Не надо стесняться. Вам сулит встреча с перспективными людьми. И даже больше – со своей половинкой.
Ольга Андрончик:
Козероги, вам нужно ждать удачу в сфере документов, поездок ближних, дальних, дальнего зарубежья, заграничных знакомств, может быть изучение языков. Тот, кто хотел забеременеть и не получалось, Юпитер даст эту возможность.
Виктория Барздыко:
Год будет стабильным во всех сферах вашей жизни. Обратите внимание особенно на здоровье, сферу финансов, на вашу семью. Вероятно, близким понадобится ваша поддержка. Ждите удачу, она сама вас найдет.
У воздушных представителей полет нормальный. Главное, избавиться от лишнего и груза прошлого. В таком случае новый виток могут начать Близнецы. Легко перемены не даются, но успешный бизнес, свой дом и замужество того стоят. Дерзайте. Пришло время менять статус.
Весам сулит урожай не только в финансах, но и в семье – потомство на подходе. Юпитер приблизит мечту об идеальной фигуре и внешности. Но сказки про Золушку не работают, цель приблизит преображение.
Виктория Барздыко:
Водолеи, 2022 год будет годом, когда вы сможете повысить свою самооценку, можете укрепить связь со своими близкими, наслаждаться отношениями, при этом простить за прошлые обиды.
Ольга Андрончик:
Второй дом гороскопа – это деньги, инвестора найдете, если есть проекты. Если проектов нет, значит ваш личный кошелек будет иметь возможность пополняться, то есть готовьтесь и ждите.
Главные везунчики года – водная команда. Для Раков Тигр будет мурчать в удовольствие. На горизонте появится квартирка мечты. Поездки за тридевять земель станут судьбоносными. Легко будет даваться обучение.
Максимально плодотворным окажется год для Скорпионов. Получить новую должность, издать книгу, стать мамой, переехать в другую страну – все возможно. Как и расстаться со старой любовью и встретить новую.
Ольга Андрончик:
Рыбы больше всего ощутят это вот волшебство, практически в любых своих начинаниях можете быть успешны. Либо вы будете выступать, либо будете награждены, вы встретите обязательно будущего супруга, супругу, партнера по бизнесу.
Виктория Барздыко:
В Новом году вы сможете проявить свои таланты, показать себя миру. Этот год будет удачным. С вами будет происходить много таинственного, но вы же это любите. Не теряйтесь, живите, жизнь бьет ключом.
И напоследок подсказка. Юпитер в Рыбах был 10 лет назад. Вспомните, какие события с вами происходили тогда. Умножьте опыт на позитив и берите новую высоту.