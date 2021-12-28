Традиционное новогоднее блюдо. Три способа приготовить салат «Оливье»
Без этого салата невозможно представить ни один новогодний стол. Но не все знают, что у «Оливье» есть различные способы приготовления. В этой статье мы расскажем, как сделать не только классический, но также веганский и диетический варианты этого блюда.
Советский «Оливье» (классический вариант)
Ингредиенты:
– картофель (5 шт.);
– варёная колбаса (300 гр.);
– солёный огурец (4 шт.);
– морковь (1 шт.);
– консервированный горошек (1 банка);
– лук (1 шт.);
– яйцо (4 шт.);
– майонез (150 гр.);
– соль.
Способ приготовления:
1. Отварите морковь, яйца и картофель, после чего необходимо все ингредиенты нарезать кубиками, а лук – измельчить.
2. Слейте жидкость из банки консервированного горошка и высыпьте его в миску, добавьте сюда же все продукты и тщательно перемешайте, заправляя их майонезом.
3. Остался последний шаг – посолить почти приготовленный салат.
Фото: instagram.com/ekaterina_balakhanova
Диетический «Оливье»
Ингредиенты:
– картофель (3 шт.);
– куриная грудка (300гр.);
– солёный огурец (2 шт.);
– свежий огурец (2 шт.);
– морковка (1 шт.);
– консервированный горошек (1 банка);
– лук (1 шт.);
– яйцо (4 шт.);
– сметана (150 гр.);
– горчица (20 гр.);
– соль.
Фото: instagram.com/queen.of.vegan
Способ приготовления:
Алгоритм действий здесь такой же. Есть только несколько отличий: вместо колбасы в состав салата входит отваренная куриная грудка и особенная заправка (смесь сметаны с горчицей).
Веганский «Оливье»
Ингредиенты:
– картошка (5 шт.);
– тофу (150 гр.);
– солёный огурец (1 шт.);
– свежий огурец (1 шт.);
– консервированный горошек (1/2 банки);
– консервированная кукуруза (1/2 банки);
– лук (1 шт.);
– соль.
Фото: instagram.com/fitme_lena
Способ приготовления:
Инструкция в этом рецепте такая же, как и в предыдущих вариантах блюд. Однако здесь должное внимание нужно уделить заправке салата, которая может варьироваться. В веганском «Оливье» можно использовать постные майонез и сметану, а также растительное масло.
Фото: instagram.com/fitme_lena
На новогоднем столе должны быть не только салаты, но и сладости. Простые рецепты праздничных вкусняшек можно узнать здесь.