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Традиционное новогоднее блюдо. Три способа приготовить салат «Оливье»

28 декабря 2021 15:34
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Без этого салата невозможно представить ни один новогодний стол. Но не все знают, что у «Оливье» есть различные способы приготовления. В этой статье мы расскажем, как сделать не только классический, но также веганский и диетический варианты этого блюда.  

Советский «Оливье» (классический вариант)  

Ингредиенты:  

– картофель (5 шт.);  
– варёная колбаса (300 гр.);  
– солёный огурец (4 шт.);  
– морковь (1 шт.);  
– консервированный горошек (1 банка);  
– лук (1 шт.);  
– яйцо (4 шт.);  
– майонез (150 гр.);  
– соль.  

Традиционное новогоднее блюдо. Три способа приготовить салат «Оливье»-1

Фото: pixabay.com  

Способ приготовления:  

1. Отварите морковь, яйца и картофель, после чего необходимо все ингредиенты нарезать кубиками, а лук – измельчить.  

2. Слейте жидкость из банки консервированного горошка и высыпьте его в миску, добавьте сюда же все продукты и тщательно перемешайте, заправляя их майонезом.  

3. Остался последний шаг – посолить почти приготовленный салат.  

Традиционное новогоднее блюдо. Три способа приготовить салат «Оливье»-4

Фото: instagram.com/ekaterina_balakhanova  

Диетический «Оливье»  

Ингредиенты:  

– картофель (3 шт.);  
– куриная грудка (300гр.);  
– солёный огурец (2 шт.);  
– свежий огурец (2 шт.);  
– морковка (1 шт.);  
– консервированный горошек (1 банка);  
– лук (1 шт.);  
– яйцо (4 шт.);  
– сметана (150 гр.);  
– горчица (20 гр.);  
– соль.  

Традиционное новогоднее блюдо. Три способа приготовить салат «Оливье»-7

Фото: instagram.com/queen.of.vegan  

Способ приготовления:  

Алгоритм действий здесь такой же. Есть только несколько отличий: вместо колбасы в состав салата входит отваренная куриная грудка и особенная заправка (смесь сметаны с горчицей).  

Веганский «Оливье»  

Ингредиенты:  

– картошка (5 шт.);  
– тофу (150 гр.);  
– солёный огурец (1 шт.);  
– свежий огурец (1 шт.);  
– консервированный горошек (1/2 банки);  
– консервированная кукуруза (1/2 банки);  
– лук (1 шт.);  
– соль.  

Традиционное новогоднее блюдо. Три способа приготовить салат «Оливье»-10

Фото: instagram.com/fitme_lena  

Способ приготовления:  

Инструкция в этом рецепте такая же, как и в предыдущих вариантах блюд. Однако здесь должное внимание нужно уделить заправке салата, которая может варьироваться. В веганском «Оливье» можно использовать постные майонез и сметану, а также растительное масло.  

Традиционное новогоднее блюдо. Три способа приготовить салат «Оливье»-13

Фото: instagram.com/fitme_lena  

На новогоднем столе должны быть не только салаты, но и сладости. Простые рецепты праздничных вкусняшек можно узнать здесь.  

# Новый год # калейдоскоп # Фотофакт

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