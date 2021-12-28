Традиционное новогоднее блюдо. Три способа приготовить салат «Оливье»

Без этого салата невозможно представить ни один новогодний стол. Но не все знают, что у «Оливье» есть различные способы приготовления. В этой статье мы расскажем, как сделать не только классический, но также веганский и диетический варианты этого блюда. Советский «Оливье» (классический вариант) Ингредиенты: – картофель (5 шт.);

– варёная колбаса (300 гр.);

– солёный огурец (4 шт.);

– морковь (1 шт.);

– консервированный горошек (1 банка);

– лук (1 шт.);

– яйцо (4 шт.);

– майонез (150 гр.);

– соль.

Фото: pixabay.com

Способ приготовления: 1. Отварите морковь, яйца и картофель, после чего необходимо все ингредиенты нарезать кубиками, а лук – измельчить. 2. Слейте жидкость из банки консервированного горошка и высыпьте его в миску, добавьте сюда же все продукты и тщательно перемешайте, заправляя их майонезом. 3. Остался последний шаг – посолить почти приготовленный салат.

Фото: instagram.com/ekaterina_balakhanova

Диетический «Оливье» Ингредиенты: – картофель (3 шт.);

– куриная грудка (300гр.);

– солёный огурец (2 шт.);

– свежий огурец (2 шт.);

– морковка (1 шт.);

– консервированный горошек (1 банка);

– лук (1 шт.);

– яйцо (4 шт.);

– сметана (150 гр.);

– горчица (20 гр.);

– соль.

Фото: instagram.com/queen.of.vegan

Способ приготовления: Алгоритм действий здесь такой же. Есть только несколько отличий: вместо колбасы в состав салата входит отваренная куриная грудка и особенная заправка (смесь сметаны с горчицей). Веганский «Оливье» Ингредиенты: – картошка (5 шт.);

– тофу (150 гр.);

– солёный огурец (1 шт.);

– свежий огурец (1 шт.);

– консервированный горошек (1/2 банки);

– консервированная кукуруза (1/2 банки);

– лук (1 шт.);

– соль.

Фото: instagram.com/fitme_lena

Способ приготовления: Инструкция в этом рецепте такая же, как и в предыдущих вариантах блюд. Однако здесь должное внимание нужно уделить заправке салата, которая может варьироваться. В веганском «Оливье» можно использовать постные майонез и сметану, а также растительное масло.

Фото: instagram.com/fitme_lena