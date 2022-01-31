Кому из детей нельзя делать прививку от коронавируса? Врач перечислила главные противопоказания
Пандемия коронавирусной инфекции, которая за два года успела облететь всю планету, не щадит никого, в зоне риска даже дети. Дать достойный отпор коварному недугу помогает вакцинация. И хоть раньше прививались только взрослые – с недавних пор укрепить иммунитет и обрести надежную защиту от ковида могут и школьники.
Наталья Олихвер, заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации 1-й городской детской поликлиники:
Данная процедура проводится как у детей, так и взрослых во всех медицинских учреждениях, также в школах, где проводят вакцинацию школьникам. Родители преждевременно дают письменное согласие на проведение вакцинации.
В Беларуси прививка доступна детям в возрасте от 12 лет. Но не всем, вакцина имеет свои противопоказания. Именно поэтому перед тем как получить укол, каждый ребенок проходит тщательный медицинский осмотр.
Наталья Олихвер:
Не допускаются дети со всеми особенностями к проведению профилактических прививок. Это острые аллергические реакции, аллергия на какие-либо компоненты содержащиеся в вакцине, и клинические проявления острой вирусной инфекции.
Если школьник уже болел коронавирусом, врачи рекомендуют вакцинироваться после шести месяцев от подтвержденного диагноза. А также спустя месяц после любой другой профилактической прививки.
Наталья Олихвер:
Если уровень антител снизится до минимальных, происходит больше как первичная вакцинация и иммунитет будет меньше бороться с инфекцией. Ревакцинация делается обязательно для поддержания иммунитета через 21-28 дней после первичной введенной дозы вакцины.
А чтобы проверить защитные свойства организма, медики рекомендуют сдавать тест на антитела через 2-3 недели после вакцинации.