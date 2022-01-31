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Кому из детей нельзя делать прививку от коронавируса? Врач перечислила главные противопоказания

31 января 2022 09:29
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Пандемия коронавирусной инфекции, которая за два года успела облететь всю планету, не щадит никого, в зоне риска даже дети. Дать достойный отпор коварному недугу помогает вакцинация. И хоть раньше прививались только взрослые – с недавних пор укрепить иммунитет и обрести надежную защиту от ковида могут и школьники.

Кому из детей нельзя делать прививку от коронавируса? Врач перечислила главные противопоказания-1

Наталья Олихвер, заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации 1-й городской детской поликлиники:
Данная процедура проводится как у детей, так и взрослых во всех медицинских учреждениях, также в школах, где проводят вакцинацию школьникам. Родители преждевременно дают письменное согласие на проведение вакцинации.

В Беларуси прививка доступна детям в возрасте от 12 лет. Но не всем, вакцина имеет свои противопоказания. Именно поэтому перед тем как получить укол, каждый ребенок проходит тщательный медицинский осмотр.

Кому из детей нельзя делать прививку от коронавируса? Врач перечислила главные противопоказания-4

Наталья Олихвер:
Не допускаются дети со всеми особенностями к проведению профилактических прививок. Это острые аллергические реакции, аллергия на какие-либо компоненты содержащиеся в вакцине, и клинические проявления острой вирусной инфекции.

Если школьник уже болел коронавирусом, врачи рекомендуют вакцинироваться после шести месяцев от подтвержденного диагноза. А также спустя месяц после любой другой профилактической прививки.

Кому из детей нельзя делать прививку от коронавируса? Врач перечислила главные противопоказания-7

Наталья Олихвер:
Если уровень антител снизится до минимальных, происходит больше как первичная вакцинация и иммунитет будет меньше бороться с инфекцией. Ревакцинация делается обязательно для поддержания иммунитета через 21-28 дней после первичной введенной дозы вакцины.

А чтобы проверить защитные свойства организма, медики рекомендуют сдавать тест на антитела через 2-3 недели после вакцинации.

# Вакцинация # общество # Наталья Олихвер # Вероника Макаревич # Фотофакт

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