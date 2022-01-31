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ГПК о фейке в Telegram-каналах: ведомство не имеет никакого отношения к каким-либо благотворительным фондам

31 января 2022 07:34
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Новости Беларуси. Осторожно, мошенники! В деструктивных Telegram-каналах распространяется заведомо ложная информация о том, что якобы открыт благотворительный фонд для помощи белорусским пограничникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В публикации также указан действительный расчетный счет.  

ГПК о фейке в Telegram-каналах: ведомство не имеет никакого отношения к каким-либо благотворительным фондам-1

Госпогранкомитет нашей страны официально сообщает, что ведомство не имеет никакого отношения к каким-либо благотворительным фондам и не обращалось с просьбой о денежных переводах. Распространяемая через экстремистские Telegram-каналы информация – настоящий фейк и направлена на дискредитацию органов пограничной службы.  

# Госпогранкомитет # общество # Фотофакт

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