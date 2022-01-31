МВД: за оскорбления и угрозы в адрес сотрудников органов внутренних дел возбуждено 1,7 тыс уголовных дел

Новости Беларуси. Беспричинные звонки в милицию. Спецлинию МВД ежедневно занимают граждане, которые хотят высказаться на сторонние темы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2021 году в Беларуси на линию 102 поступило более 1 миллиона звонков. 60 % из них касались компетенции органов внутренних дел, по остальным сообщениям милиционеры консультировали граждан либо направляли их в другие госорганы. Однако были и те, кому помощь вовсе не нужна, а целью звонка является желание побеседовать, а иногда и вовсе оскорбить должностных лиц, включая самих операторов.

Юрий Кулеш, начальник УОДС МВД:

В минувшем году за такие нарушения к административной ответственности привлечено порядка 1 600 человек и возбуждено 1 700 уголовных дел. Хочу отметить, что все лица, которые высказывали оскорбления и угрозы в адрес сотрудников органов внутренних дел, установлены и привлечены к ответственности.

Сотрудники МВД напоминают, что беспричинные звонки в милицию мешают своевременно оказывать помощь нуждающимся в ней, а сквернословие влечет административную или уголовную ответственность.