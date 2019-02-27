«С какой стороны подойти к клиенту, чтобы капля лишняя не попала». 4 профессии, которые можно получить ещё в школе

Столяров и швей обучали за партой ещё со времен Советского Союза. Сегодня же на столичных уроках труда можно получить квалификацию по 12 специальностям и устроиться на работу. Только в профессионально‑технический колледж монтажных и подъёмно‑транспортных работ приходят более 2 000 старшеклассников из Фрунзенского и Центрального районов. Андрей Готто, директор УО «Минский государственный профессионально-технический колледж монтажных и подъёмно-транспортных работ»:

Занятия проводятся один раз в неделю 6 часов. Потом они проходят производственную практику на предприятии: это и кафе, и рестораны, парикмахерские. Мы даём первоначальный разряд. Наши учащиеся могут пойти учиться в те же профессиональные колледжи.

В руках этих школьников салфетки превращаются в лилии, а бокалы искрятся, как иней, а всё потому, что рядом опытный мастер. Валентина Янчарская не раз обслуживала правительственные делегации. Уверена, навыки сервировки и столового этикета пригодятся в жизни каждому. Валентина Янчарская, мастер производственного обучения УО «Минский государственный профессионально-технический колледж монтажных и подъёмно-транспортных работ»:

Если поедут за границу, они будут знать, как нужно пользоваться приборами. Официанту надо знать психологию посетителей, поэтому они многому обучаются.

Мария Якуто, учащаяся отделения профессиональной подготовки УО «Минский государственный профессионально-технический колледж монтажных и подъёмно-транспортных работ»:

Учитель всё рассказывает: с какой стороны лучше подойти к клиенту, чтобы капля лишняя не попала. Я собираюсь учиться на заочном и, скорее всего, параллельно буду подрабатывать по этой профессии.

Анастасию Пляшкевич захватил гель-лак. Красоту стала наводить знакомым и родным. А потом узнала, что любимое хобби можно превратить в профессию, но лёгким этот хлеб не назовешь. Здесь нужно уметь рисовать. Если нет чувства прекрасного, лучше выбрать другую сферу.

Татьяна Кочергина, мастер производственного обучения УО «Минский государственный профессионально-технический колледж монтажных и подъёмно-транспортных работ»:

Интерес есть. Дроугое дело, когда они начинают работать, у них появляются трудности, а наши дети не привыкли к трудностям. Мы даём базу, а остальное они сами творят.

Анастасия Пляшкевич, учащаяся отделения профессиональной подготовки УО «Минский государственный профессионально-технический колледж монтажных и подъёмно-транспортных работ»:

Мы научились делать обрезной маникюр, красить ногти, также какие-то рисунки выполнять.

Вот так ловко будущий юрист заворачивает сосиски в тесто. За полгода на базе 42-ой средней школы Алина научилась готовить пирожки так, что домашние облизывают пальчики. Школьные обеды готовят с одноклассниками со всей душой. Меню сейчас, как в ресторане.

Алина Петрачкова, учащаяся отделения профессиональной подготовки УО «Минский государственный профессионально-технический колледж монтажных и подъёмно-транспортных работ»:

На повара пошла, потому что это важно для любой женщины – накормить семью.

Артём Красуцкий, учащийся отделения профессиональной подготовки УО «Минский государственный профессионально-технический колледж монтажных и подъёмно-транспортных работ»:

Научили, как правильно резать куриную грудку, лепить котлеты, насаживать правильно шашлык. Буду пробовать связать свою жизнь с этим, потому что мне нравится быть поваром. Галина Малыгина, мастер производственного обучения УО «Минский государственный профессионально-технический колледж монтажных и подъёмно-транспортных работ»:

Повар – это сродни доктору. Я считаю, что здоровый образ жизни и правильное питание – гарантия хорошего самочувствия. Те, кто прошёл наш курс обучения, в нашем деле дилетантом никогда не будет. Они будут правильно готовить. Вы знаете, даже омлет пожарить или картофель варить надо уметь. Продавцы нужны всегда. Поэтому на эту специальность также аншлаг. На практике в торговом доме старшеклассники выкладывают товар, взвешивают овощи, проверяют срок годности и многое другое. Бесценные знания закрепляют на зачетах. Анна Зубаль, учащаяся отделения профессиональной подготовки УО «Минский государственный профессионально-технический колледж монтажных и подъёмно-транспортных работ»:

Иметь корочку продавца это наиболее полезно, потому что можно подрабатывать. И так как я выбрала будущую профессию провизора, мне пригодится опыт общения с людьми.