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В каких случаях можно оспорить завещание?

27 февраля 2019 08:13
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Смерть родственника – это всегда удар для его близких, но не менее сильным потрясением бывает и новость о том, что завещатель оставил своё имущество и вовсе посторонним людям. Но любой законный наследник вправе оспорить несправедливое завещание в судебном порядке.

Владислав Венглинский, адвокат:
Необходимо обращаться в суд с исковым заявлением о признании данного завещания недействительным. При этом необходимо оплатить госпошлину в размере пяти базовых величин.

В каких случаях можно оспорить завещание?-1

Законодательством нашей страны предусмотрены некоторые основания, по которым суд может признать завещание недействительным. Если оно составлено недееспособным лицом, на завещателя оказывалось давление, нет печати нотариуса или отсутствует подпись и дата заверения, такое распоряжение можно оспорить, выждав положенный срок.

Владислав Венглинский:
При этом не могут служить основаниями к признанию завещания недействительным описки, мелкие неточности, которые не влияют на смысл волеизъявления завещателя.

В каких случаях можно оспорить завещание?-4

Но к неточностям уж точно нельзя отнести отсутствие свидетеля. Документ должен составляться только в его присутствии. В завещании делается специальная отметка, где указаны: фамилия, имя и место жительства.

Владислав Венглинский:
Существует перечень лиц, которые не могут быть свидетелями по завещанию, а также не могут подписать завещание вместо завещателя. К таким лицам относятся нотариус, близкие родственники, супруги, дети, дед, бабка, внуки.

В каких случаях можно оспорить завещание?-7

Существует такое понятие, как обязательная доля в наследстве. Независимо от содержания документа, на половину всего имущества вправе претендовать нетрудоспособные дети завещателя и его близкие родственники. Наследниками первой очереди является родители, дети и супруг умершего.

# Право # общество # Владислав Венглинский # Фотофакт # общество

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