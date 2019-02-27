В каких случаях можно оспорить завещание?

Смерть родственника – это всегда удар для его близких, но не менее сильным потрясением бывает и новость о том, что завещатель оставил своё имущество и вовсе посторонним людям. Но любой законный наследник вправе оспорить несправедливое завещание в судебном порядке. Владислав Венглинский, адвокат:

Необходимо обращаться в суд с исковым заявлением о признании данного завещания недействительным. При этом необходимо оплатить госпошлину в размере пяти базовых величин.

Законодательством нашей страны предусмотрены некоторые основания, по которым суд может признать завещание недействительным. Если оно составлено недееспособным лицом, на завещателя оказывалось давление, нет печати нотариуса или отсутствует подпись и дата заверения, такое распоряжение можно оспорить, выждав положенный срок. Владислав Венглинский:

При этом не могут служить основаниями к признанию завещания недействительным описки, мелкие неточности, которые не влияют на смысл волеизъявления завещателя.

Но к неточностям уж точно нельзя отнести отсутствие свидетеля. Документ должен составляться только в его присутствии. В завещании делается специальная отметка, где указаны: фамилия, имя и место жительства. Владислав Венглинский:

Существует перечень лиц, которые не могут быть свидетелями по завещанию, а также не могут подписать завещание вместо завещателя. К таким лицам относятся нотариус, близкие родственники, супруги, дети, дед, бабка, внуки.