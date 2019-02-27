Шеф-повар Недели белорусской кухни: «Те же налистники могут являться обычным стрит-фудом»

Белорусская кухня – это не только картошка. Но и фасоль, грибы, рыба, выпечка, сладкие напитки. Подробнее ознакомиться со всем ассортиментом можно на неделе белорусской кухни, которая проводится уже в 19-ый раз.

Фест стартовал 25 февраля в 63 ресторанах и кафе Минска. Посетителям предлагаются 5 видов блюд национальной кухни. Принцип гастрономической недели – единые рецептура и цена.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения»: заместитель начальника отдела общественного питания Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома – Марина Дьякова и шеф-повар – Андрей Измайлович. Кстати, именно Андрей участвовал в разработке блюд.

Марина Дьякова, заместитель начальника отдела общественного питания ГУПР Мингорисполкома:

Проводится с 2013 года, это 19-ая Неделя белорусской кухни. Это уже о чём-то говорит. Она является востребованной не только у гостей столицы, но и у жителей нашего города. За эти 19 недель блюда не повторяются. Мачанка была. У нас был небольшой юбилей – 15-ая Неделя белорусской кухни. И по просьбе наших рестораторов мы включили те блюда, которые были более востребованы за предыдущие 14 недель. Начиная с 16-й Недели белорусской кухни, повторений у нас нет. Это говорит о том, что наша кухня многолика, многогранна и востребована.

Андрей, Вы занимаетесь разработкой рецептуры, составлением меню. Уже 19-ый раз. Начинают заканчиваться блюда в большой поваренной книге белорусской кухни? Андрей Измайлович, шеф-повар:

Конечно, блюд, может быть, не так много, как хотелось бы. Но, в любом случае, модернизация определённых блюд – тех же стародавних, популярных блюд – даёт возможность поварам развивать белорусскую кухню. Мы можем готовить не только рецепты, которые готовили наши предки, но и готовить современные белорусские блюда. Никто не говорит, что белорусская кухня заканчивается на XVIII веке. Она продолжается, белорусы живут, белорусы развиваются.

В 2019 году впервые на Неделе белорусской кухни блюда преподносятся с белорусскими названиями. Марина Дьякова:

Это салат «Журавіны». Жур з мясам. Свініна, фаршыраваная па-беларуску з бульбянымі дзелькамі. Грычанікі з грыбамі і дзьмухаўцы з мядова-журавінавай паліўкай.

Эти блюда будут во всех заведениях, которые участвуют в Неделе? Андрей Измайлович:

Да. В любом случае, мы готовим по определённым рецептам, добавляем определённые блюда, граммовка соблюдается. Но свой вкус – каждый повар вносит немного своё в блюдо. Сколько есть в Минске ресторанов и кафе с национальной белорусской кухней? На слуху один-два. Марина Дьякова:

В городе их 51. А поводу проведения Недели белорусской кухни мы общаемся с рестораторами. И они нам говорят, что с каждым разом количество гостей, количество желающих увеличивается. Даже есть такие гости, которые задают вопрос: «Когда же будет следующая Неделя белорусской кухни?» 3-4 раза в год мы её проводим.