С какого возраста начинают тренировать служебных собак? Побывали в кинологическом центре и узнали

Острый нюх и быстрые лапы. 8 лет они трудятся за еду, игру и ласки, а после отправляются на заслуженный отдых. Собаки – уникальные животные. Они могут различать до миллиона разных запахов и раскрывают много преступлений.

Валерий Рык, заместитель начальника по специальной службе кинологического центра Вооруженных Сил Республики Беларусь, подполковник:

У нас служебные собаки живут по распорядку дня. Начинается служебное время у них в 8:15 с так называемого обслуживания служебных собак, на котором вожатые, закрепленные за данными собаками, проводят мероприятия – выгуливание прежде всего, кормление, поение, уборка мест размещения. Где-то около часа начинается занятие с собаками.

Так как кормление у нас происходит сухими кормами, этого времени достаточно, чтобы, соответственно, корм усвоился и можно приступать к проведению занятий.