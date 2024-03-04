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С какого возраста начинают тренировать служебных собак? Побывали в кинологическом центре и узнали

04 марта 2024 08:43
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Острый нюх и быстрые лапы. 8 лет они трудятся за еду, игру и ласки, а после отправляются на заслуженный отдых. Собаки – уникальные животные. Они могут различать до миллиона разных запахов и раскрывают много преступлений.

Узнали, как живут пушистики из Вооруженных Сил Беларуси.

С какого возраста начинают тренировать служебных собак? Побывали в кинологическом центре и узнали-1

Валерий Рык, заместитель начальника по специальной службе кинологического центра Вооруженных Сил Республики Беларусь, подполковник:
У нас служебные собаки живут по распорядку дня. Начинается служебное время у них в 8:15 с так называемого обслуживания служебных собак, на котором вожатые, закрепленные за данными собаками, проводят мероприятия выгуливание прежде всего, кормление, поение, уборка мест размещения. Где-то около часа начинается занятие с собаками.

Так как кормление у нас происходит сухими кормами, этого времени достаточно, чтобы, соответственно, корм усвоился и можно приступать к проведению занятий.

С какого возраста начинают тренировать служебных собак? Побывали в кинологическом центре и узнали-4

Здесь живет больше ста служебных собак. В основном овчарки и лабрадоры, но есть и совсем малыши. Свои тренировки начинают почти с пеленок.

Подробности смотрите в видео.

# Собаки # общество # Валерий Рык # Вероника Макаревич # Валерия Яскевич

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