Сколько времени школьники проводят в телефоне? Провели опрос

Гаджетомания стала настоящей болезнью XXI века. Если вы проводите в своем смартфоне больше 7 часов, это веский повод задуматься. Мы узнали, сколько времени современные школьники проводят в своих телефонах.
Гаджетомания стала настоящей болезнью XXI века. Если вы проводите в своем смартфоне больше 7 часов, это веский повод задуматься. Мы узнали, сколько времени современные школьники проводят в своих телефонах.
Я играю в телефоне вечером, когда сделаю домашнее задание. Бывает, играю на переменах, утром, когда прихожу в школу, играю.
В телефоне я сижу в среднем 3-4 часа, чаще всего сижу во всяких соцсетях, переписываюсь с друзьями.
Я очень редко сижу в телефонах. Помогаю маме и еще гуляю на свежем воздухе.
Мне мои родители разрешают какое-то определенное время, например, три часа. И я провожу это время в телефоне. Все остальное время – нет.
Подробности в видеоматериале.