Сколько времени школьники проводят в телефоне? Провели опрос

Гаджетомания стала настоящей болезнью XXI века. Если вы проводите в своем смартфоне больше 7 часов, это веский повод задуматься. Мы узнали, сколько времени современные школьники проводят в своих телефонах.

Я играю в телефоне вечером, когда сделаю домашнее задание. Бывает, играю на переменах, утром, когда прихожу в школу, играю.

В телефоне я сижу в среднем 3-4 часа, чаще всего сижу во всяких соцсетях, переписываюсь с друзьями.

Я очень редко сижу в телефонах. Помогаю маме и еще гуляю на свежем воздухе.