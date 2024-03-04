Прямой эфир

Сколько времени школьники проводят в телефоне? Провели опрос

04 марта 2024 08:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Гаджетомания стала настоящей болезнью XXI века. Если вы проводите в своем смартфоне больше 7 часов, это веский повод задуматься. Мы узнали, сколько времени современные школьники проводят в своих телефонах.

Сколько времени школьники проводят в телефоне? Провели опрос-1

Я играю в телефоне вечером, когда сделаю домашнее задание. Бывает, играю на переменах, утром, когда прихожу в школу, играю.

Сколько времени школьники проводят в телефоне? Провели опрос-4

В телефоне я сижу в среднем 3-4 часа, чаще всего сижу во всяких соцсетях, переписываюсь с друзьями.

Сколько времени школьники проводят в телефоне? Провели опрос-7

Я очень редко сижу в телефонах. Помогаю маме и еще гуляю на свежем воздухе.

Сколько времени школьники проводят в телефоне? Провели опрос-10

Мне мои родители разрешают какое-то определенное время, например, три часа. И я провожу это время в телефоне. Все остальное время – нет.

Подробности в видеоматериале.

# Дети # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Что с индексом доверия к милиции и какова криминальная обстановка в Беларуси? Анонс ток-шоу «По существу»
04 марта 2024 08:32

Что с индексом доверия к милиции и какова криминальная обстановка в Беларуси? Анонс ток-шоу «По существу»

Более 43,4 тыс. граждан ЕС посетили Беларусь по безвизу с начала 2024 года
04 марта 2024 08:31

Более 43,4 тыс. граждан ЕС посетили Беларусь по безвизу с начала 2024 года

Спецслужбы предупредили власти Британии о росте террористической угрозы
04 марта 2024 08:17

Спецслужбы предупредили власти Британии о росте террористической угрозы