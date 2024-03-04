Более 43,4 тыс. граждан ЕС посетили Беларусь по безвизу с начала 2024 года

Начиная с начала 2024 года более 43,5 тысячи граждан Евросоюза побывали в Беларуси на основании безвизового режима, рассказали в Государственном пограничном комитете Республики Беларусь.

Из 43735 жителей стран Европы, прибывших по условиям безвизового въезда, большую часть составляют жители Литвы (25072), а также граждане (8622) и неграждане (2091) Латвии и 7950 человек с паспортами Польши.

Всего с начала действия безвизового режима в Беларуси побывал 844341 иностранец.