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С какого возраста можно покупать ребёнку косметику и на что обращать внимание в составе? Разбираемся с косметологом

04 марта 2022 13:06
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Валерия Яскевич, корреспондент:
Почти все девочки в детстве пробуют красить губы. И незаметно игры в маму перерастают в желание обладать собственными сокровищами в виде косметики.

С какого возраста можно покупать ребёнку косметику и на что обращать внимание в составе? Разбираемся с косметологом-1

Мария Гагарина, врач, специалист в области косметологии и эстетики лица и тела:
Декоративная косметика официально разрешена уже не с трех, а с пяти лет. Кто-то просто интересуется декоративной косметикой, кто-то вынужден ей пользоваться, потому что выступает где-то на концертах. Чем реже мы ей пользуемся, тем лучше. Косметику детскую так же, как и взрослую, обязательно на ночь мы смываем.

С какого возраста можно покупать ребёнку косметику и на что обращать внимание в составе? Разбираемся с косметологом-4

Такой продукт, как лак для ногтей, обязательно должен содержать в составе фруктовые смолы. Они позволят ему высохнуть и держаться на поверхности ногтевой пластины. Проверить содержание таких веществ очень легко. Если вы открыли флакон и ничем не пахнет, это хороший признак.

С какого возраста можно покупать ребёнку косметику и на что обращать внимание в составе? Разбираемся с косметологом-7

Валентина Ляпич, косметолог:
Для маленьких детей, для детей постарше существуют специальные средства, на которых стоит возраст. Они очень деликатные и сохраняют детскую кожу в здоровом, хорошем состоянии. В подростковом возрасте желательно использовать pН-нейтральные умывалки и использовать дерматологические средства, которые продаются в аптеках.

В отличие от взрослых, детская кожа обладает слабым сцеплением между дермой и эпидермисом.

С какого возраста можно покупать ребёнку косметику и на что обращать внимание в составе? Разбираемся с косметологом-10

Валентина Ляпич:
Чувствительная, склонная к аллергиям, более сигнализирующая о том, что с ней что-то не так, – она будет показывать это шелушениями, каким-то раздражением, покраснением. К этой коже нужно относиться более бережно и деликатно.

Мария Гагарина:
Вся косметика, которая вступает в контакт с ребенком, делится на 4 основные группы: гигиеническая косметика, сюда относятся зубная паста, гель для душа, шампунь. Вторая – декоративная косметика. Третья группа это защитные средства крема с SPF, бальзамы для губ. И четвертая группа это лечебная косметика присыпки, крема под подгузник.

С какого возраста можно покупать ребёнку косметику и на что обращать внимание в составе? Разбираемся с косметологом-13

В состав косметических средств входят компоненты, которые делятся на нейтральные, активные запрещенные и полезные. Выбирать их лучше всего методом исключение вредных веществ.

Мария Гагарина:
Первое из них это минеральные масла. Пишется просто mineral oil. Все минеральные масла и их производные создают на поверхности детской кожи полностью непроницаемо пленку, возникает парниковый эффект. Это быстро будет приводить к нарушению кожных функций. Следующие в этой группе это поверхностно-активные вещества лаурил и лаурет сульфаты натрия. Очень активные ПАВы. Они разрушают и так не до конца выстроенный липидный барьер кожи ребенка. В составах должны насторожить любые вещества, в которых будет аббревиатуры ТЭА, ДЭА, МЭА.

С какого возраста можно покупать ребёнку косметику и на что обращать внимание в составе? Разбираемся с косметологом-16

Если вы относитесь к группе аллергиков, то в составах вас должно насторожить все, что начинается на бензил, метил, а также заканчивается на алкоголь. При подборе косметички стоит обратить внимание на наличие следующих веществ.

Мария Гагарина:
Если у нас вода на первом месте, это говорит о том, что прекрасный состав нас ждет вероятнее всего. Витамины группы А и Е наиболее часто встречаются. Из увлажняющих факторов это глицерин, максимально безобидное вещество. Минеральные масла мы исключаем, натуральные масла радуемся, добавляем.

С какого возраста можно покупать ребёнку косметику и на что обращать внимание в составе? Разбираемся с косметологом-19

Валентина Ляпич:
Навредить можно тем, что используется не по типу кожи средства. У ребенка могут быть какие-то единичные высыпания на лице. В этот момент начинают использоваться умывалки, которые серьезно нарушают pH на коже, пересушивают кожу, и в последующем это вот запускает процесс того, что высыпаний становится намного больше. Тут уже нужно подключать более серьезные методы, то есть это походы к врачу.

Неправильный уход может способствовать тому, что во взрослом возрасте кожа становится склонной к аллергиям и появляется пигментация.

С какого возраста можно покупать ребёнку косметику и на что обращать внимание в составе? Разбираемся с косметологом-22

Мария Гагарина:
В период с 9 до 14 лет начинается гормональная перестройка детских организмов, и в этот период необходимо менять составы уходовых средств, посетить косметолога, определиться со своим типом кожи. Мальчикам, юношам тоже будет необходим домашний уход. Он также будет состоять из очищающего средства и защитного крема.

Косметика – это сильное оружие красоты, но нужно использовать ее умеренно и с осторожностью.

# Красота # общество # Валерия Яскевич # Мария Гагарина # Валентина Ляпич # Фотофакт

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