С какого возраста можно покупать ребёнку косметику и на что обращать внимание в составе? Разбираемся с косметологом

Валерия Яскевич, корреспондент:

Почти все девочки в детстве пробуют красить губы. И незаметно игры в маму перерастают в желание обладать собственными сокровищами в виде косметики.

Мария Гагарина, врач, специалист в области косметологии и эстетики лица и тела:

Декоративная косметика официально разрешена уже не с трех, а с пяти лет. Кто-то просто интересуется декоративной косметикой, кто-то вынужден ей пользоваться, потому что выступает где-то на концертах. Чем реже мы ей пользуемся, тем лучше. Косметику детскую так же, как и взрослую, обязательно на ночь мы смываем.

Такой продукт, как лак для ногтей, обязательно должен содержать в составе фруктовые смолы. Они позволят ему высохнуть и держаться на поверхности ногтевой пластины. Проверить содержание таких веществ очень легко. Если вы открыли флакон и ничем не пахнет, это хороший признак.

Валентина Ляпич, косметолог:

Для маленьких детей, для детей постарше существуют специальные средства, на которых стоит возраст. Они очень деликатные и сохраняют детскую кожу в здоровом, хорошем состоянии. В подростковом возрасте желательно использовать pН-нейтральные умывалки и использовать дерматологические средства, которые продаются в аптеках. В отличие от взрослых, детская кожа обладает слабым сцеплением между дермой и эпидермисом.

Валентина Ляпич:

Чувствительная, склонная к аллергиям, более сигнализирующая о том, что с ней что-то не так, – она будет показывать это шелушениями, каким-то раздражением, покраснением. К этой коже нужно относиться более бережно и деликатно. Мария Гагарина:

Вся косметика, которая вступает в контакт с ребенком, делится на 4 основные группы: гигиеническая косметика, сюда относятся зубная паста, гель для душа, шампунь. Вторая – декоративная косметика. Третья группа – это защитные средства – крема с SPF, бальзамы для губ. И четвертая группа – это лечебная косметика – присыпки, крема под подгузник.

В состав косметических средств входят компоненты, которые делятся на нейтральные, активные запрещенные и полезные. Выбирать их лучше всего методом исключение вредных веществ. Мария Гагарина:

Первое из них – это минеральные масла. Пишется просто – mineral oil. Все минеральные масла и их производные создают на поверхности детской кожи полностью непроницаемо пленку, возникает парниковый эффект. Это быстро будет приводить к нарушению кожных функций. Следующие в этой группе – это поверхностно-активные вещества лаурил и лаурет сульфаты натрия. Очень активные ПАВы. Они разрушают и так не до конца выстроенный липидный барьер кожи ребенка. В составах должны насторожить любые вещества, в которых будет аббревиатуры ТЭА, ДЭА, МЭА.

Если вы относитесь к группе аллергиков, то в составах вас должно насторожить все, что начинается на бензил, метил, а также заканчивается на алкоголь. При подборе косметички стоит обратить внимание на наличие следующих веществ. Мария Гагарина:

Если у нас вода на первом месте, это говорит о том, что прекрасный состав нас ждет вероятнее всего. Витамины группы А и Е наиболее часто встречаются. Из увлажняющих факторов – это глицерин, максимально безобидное вещество. Минеральные масла мы исключаем, натуральные масла – радуемся, добавляем.

Валентина Ляпич:

Навредить можно тем, что используется не по типу кожи средства. У ребенка могут быть какие-то единичные высыпания на лице. В этот момент начинают использоваться умывалки, которые серьезно нарушают pH на коже, пересушивают кожу, и в последующем это вот запускает процесс того, что высыпаний становится намного больше. Тут уже нужно подключать более серьезные методы, то есть это походы к врачу. Неправильный уход может способствовать тому, что во взрослом возрасте кожа становится склонной к аллергиям и появляется пигментация.