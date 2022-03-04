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Памятные мероприятия в честь 105-летия милиции Беларуси пройдут 12 марта в Бресте

04 марта 2022 12:33
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Новости Беларуси. Памятные мероприятия в честь 105-летия белорусской милиции пройдут 12 марта в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Памятные мероприятия в честь 105-летия милиции Беларуси пройдут 12 марта в Бресте-1

Милиционеры со всех регионов Беларуси соберутся в этот день в легендарном городе. Символично, что прибудут правоохранители спецсоставом – на «Поезде исторической памяти».

На железнодорожном вокзале пройдут военная реконструкция первых дней его обороны в начале Великой Отечественной войны и митинг-реквием в память о подвиге защитников. Вечером в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» состоится концерт с участием почетных гостей, артистов белорусской и российской эстрады.

Подробности смотрите в видеоматериале.

# Милиция Беларуси # общество # Фотофакт

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