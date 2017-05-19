Новости Беларуси. Белорусская кухня быстрого питания. Новое направление общепита планирует развивать Белкоопсоюз. Первую такую закусочную открыли 19 мая в городе Сенно Витебской области.

Пилотный проект оценили участники республиканского семинара системы потребкооперации. В райцентре обсудили вопросы организации торговли и общественного питания в весенне-летний период.

Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:

Это очень интересное предложение, особенно в районных центрах, областных, которое будет являться примером для организации общественного питания во всех регионах, на всех наших торговых точках, которых в республике 2100 – точек общественного питания.

В ближайшее время на пляжах, в парках, местах досуга будет организована торговля горячими пирожками и свежими булочками. В противовес сладкой вате и попкорну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.