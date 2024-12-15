С какими губернаторами общался Алексей Васильков и почему первая каденция – как первая любовь? Интервью

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Алексей Васильков. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Почему вы решили пойти в дипломатию?

Алексей Васильков, пресс-секретарь Посольства Беларуси в России:

Достаточно случайно. Позвали. Но я всю жизнь, все детство, практически с того момента, когда показывали по телевизору заседание Верховного совета, Съезда народных депутатов – уже тогда мне было очень интересно. Эта борьба идей, разговоры о будущем государства, политика. Я все время хотел заниматься политикой. Либо ей, либо влиять на нее. Этому и учился. Поступил в Белорусский государственный университет, юридический факультет, на отделение политологии. Тогда меня тянуло аналитикой в первую очередь заниматься. Думать о политике, обсуждать политику. Влиять на принятие решений. О первой дипломатической каденции

Александр Осенко:

Первая каденция у вас где была? Алексей Васильков:

Первая дипломатическая каденция была в Москве. Для дипломата первая каденция, первая командировка долгосрочная – как первая любовь. Александр Осенко:

А какие это годы? Алексей Васильков:

Это 2012-2015 годы. Затем – пауза в Министерстве иностранных дел. И потом Латвия, 2017-2020 годы. Александр Осенко:

Вы попали в непростое время для нашей страны. Алексей Васильков:

Я был в марте, но уже, конечно, чувствовалось. Александр Осенко:

В какой момент произошло то, что стали к нам очень плохо относиться? Алексей Васильков:

Предвзятого отношения к белорусам именно со стороны простых латышей, простого народа особо и не чувствовалось, особенно в Риге. Рига – свободный порт. Многонациональный город, он исторически был таким. В Риге все тебя понимали на русском. Какого-то предвзятого отношения со стороны обслуживания в кафе, на улицах не было. Со стороны государства – да. С ними было разное. Как развивается взаимодействие с регионами России?

Александр Осенко:

К нашему Президенту за прошлый год приехало более 20 губернаторов из разных регионов России. Как это взаимодействие у нас сейчас выстраивается? Алексей Васильков:

Взаимодействие развивается, регионам мы интересны. Регионы видят в нас прекрасные возможности для импортозамещения, для обеспечения продовольственной безопасности, для выстраивания новых и восстановления старых производственных цепочек. Еще советские производственные цепочки мы можем восстановить, и они сейчас очень востребованы. Это и в чипы, станки и самолеты. То есть наша формула – это микроэлектроника, самолетостроение и станкостроение. То есть без этих отраслей, без развития этих отраслей достижение технологического суверенитета, импортонезависимости практически невозможно. И радует, что в этих в сферах мы прекрасно взаимодействуем и с регионами. А культурные связи всегда были прекрасны. Александр Осенко:

Сколько регионов посетили вы, ваше посольство? Алексей Васильков:

Я посетил за два года каденции более 30 регионов. Дмитрий Николаевич посетил, наверное, две трети российских регионов, а с губернаторами пообщался так со всеми. Александр Осенко:

А есть какие-то примеры такого хорошего взаимодействия, где уже реализованы какие-то проекты, уже на самом деле это все работает? Не договоренности или в стадии реализации, а такие примеры, где уже достигнута интеграция, взаимодействие с нашими российскими коллегами.

Алексей Васильков:

Примеров много. Это сервисные центры нашей техники – сельскохозяйственной техники, автомобильной техники. Только то, что сейчас должно быть мультибрендовым. Ну, например, Кемерово. Это Б-24, если на Восток. Прекрасная площадка МТЗ в Елабуге. Наше сборочное производство из наших машинокомплектов на Уфимском трамвайно-троллейбусном заводе. Примеров достаточно. Из близкого людям, нашим и россиянам, – в принципе белорусские строители много строят в России, потому что доверить нам можно самое дорогое. Это строительство в том числе и социальных объектов. Из последнего – построили для воронежской команды «Факел» стадион белорусские строители. Стадион в Воронеже на 12 тысяч. Посол осматривал этот стадион. Александр Николаевич Рогожник осматривал стадион вместе с губернатором, и пришла идея провести товарищеский матч между «Торпедо-БЕЛАЗ», который Александр Николаевич курировал еще на прошлой должности, и воронежским «Факелом». Мы провели в начале октября, было прекрасное событие для города, полный стадион, все 12 тысяч. Настоящий праздник футбола! Наши победили. В чем заключается работа пресс-секретаря Посольства?

Александр Осенко:

В чем заключается ваша работа? Алексей Васильков:

Работа заключается во взаимодействии со СМИ по всем направлениям. Мне повезло, у меня оба посла понимают важность взаимодействия со СМИ и готовы сами рассказать, в том числе и корреспондентам телеканала СТВ. Бывают моменты, когда мне приходится самому говорить. К сожалению, моменты не всегда радостные. В частности, я много рассказывал практически в режиме реального времени о белорусах в «Крокус Сити Холле». Это наиболее памятное. Погибшие белорусы, я до сих пор помню каждого, все было пропущено через себя и наших консульских сотрудников. Очень тяжелая история. Александр Осенко:

То есть за рубежом мы своих не бросаем в любом случае? Алексей Васильков:

Конечно, не бросаем. Хороший пример – недавняя эвакуация вместе с российскими партнерами из Ливана. Своих не бросаем! Наша работа кропотливая, иногда не публичная. А моя задача – наоборот, рассказывать о ней. Мой принцип работы – каждая встреча посла, каждое действие посла, каждый визит посла должен быть, если это не закрытое мероприятие, освещен. Москва и Россия за Уралом. Где проще работать? Александр Осенко:

Работа в Москве. Взаимоотношения в центральной России, и другая Россия. Потому что Москва и Россия – разное отношение может быть. Где проще работать, в центральной России или за Уралом, Дальний Восток?