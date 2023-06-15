Сложнее признаться в этой проблеме. Чем страшен женский алкоголизм?

Запои, увольнения, разводы. Алкоголь сломал множество судеб и разрушил миллионы семей. О том, когда бокал вина за ужином становится проблемой, как быть, когда твой родной человек уже зависим, но не может признаться себе в этом, и можно ли помочь алкоголику против его воли, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Кого больше, женщин или мужчин? Если можно, откройте информацию.
Елена Волчок, представитель Центральной службы анонимных алкоголиков:
Никогда не задумывалась об этом – больше женщин либо мужчин. Женщине сложнее сказать о том, что она алкоголичка, признаться в этой проблеме. Как правило, если у мужчины возникает какая-то проблема, его начинают спасать все – мама, жена. Неважно, что это – алкоголь, тюремное заключение. То, как правило, от женщины все отказываются. Женщина попала в тюрьму, и к ней в лучшем случае приезжают дети, женщины опять-таки, но мужчин там особо не видно. То же самое с алкоголем – это то, что навязывает общество.