Сложнее признаться в этой проблеме. Чем страшен женский алкоголизм?

Запои, увольнения, разводы. Алкоголь сломал множество судеб и разрушил миллионы семей. О том, когда бокал вина за ужином становится проблемой, как быть, когда твой родной человек уже зависим, но не может признаться себе в этом, и можно ли помочь алкоголику против его воли, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

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