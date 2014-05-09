С Днем Победы соотечественников поздравил Александр Лукашенко

Новости Беларуси. С Днем Победы, этим великим и священным для каждого праздником, соотечественников поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

69 трудовых, героических лет отделяют нас от залпов салютов 45-го года. Но та весна остается вечным символом беспримерного подвига наших прадедов, дедов и отцов.

В эти дни вся Беларусь стоит в почетном, благодарном карауле в честь героев Победы. Мы безмерно 495признательны вам, уважаемые ветераны, и как самое драгоценное достояние храним ваш главный завет — любить Отечество, защищать его интересы и всегда быть вместе, сплоченными и едиными.