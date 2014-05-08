Салют в Минске 9 мая 2014 года! Где и когда смотреть?

Ежегодно организаторы стараются подготовить уникальное представление, в этом году будет запущено более 80 различных наименований салютов, к тому же разных цветов. Практически ни один залп не будет повторяться - минчан и гостей столицы ожидает очень красочное зрелище.

Огневая позиция №1 разместится в парке имени 50-летия Победы на набережной Свислочи.

Огневая позиция №2 будет создана на пустыре в 600 м севернее улицы Пригородной.

Позиция №3 разместится непосредственно на территории аэропорта Минск-1.

Позиция огневой точки №4 расположится на пустыре в районе Чижовского кладбища.

Позиция №5 будет на северо-западном берегу водохранилища Дрозды.

Шестая точка расположится в парке боевых машин одной из воинских частей в военном городке в Уручье.



Всего из каждой точки будет дано по 30 залпов, однако с учетом того, что огонь будет вестись сразу из трех установок - калибра 310 мм, 195 мм и 105 мм - реальных залпов будет 90. Высота раскрытия залпов составляет от 200 до 500 м.