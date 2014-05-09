Празднование 9 мая в Витебске

Новости Беларуси. В Витебске основные празднования Дня Победы по традиции прошли на одноименной площади. Здесь собрались около 10 тысяч человек. Среди них — немногочисленные Герои этого праздника, которых в Витебской области уже, к сожалению, осталось всего чуть более трех тысяч.

К слову, во время войны северный регион страны потерял каждого третьего жителя. Их, погибших за Родину, почтили минутой молчания и праздничным залпом. Сегодня тем, кому повезло остаться в живых, вспоминали своих боевых товарищей и по традиции подняли за них и за Победу фронтовые сто грамм.



Василий Кульгавый, ветеран Великой Отечественной войны:

Я участвовал на Первом Белорусском фронте, который штурмовал Берлин. Мне пришлось вместе с Егоровым водружать Знамя Победы.

Николай Мамошин, ветеран Великой Отечественной войны:

Я люблю своих людей, люблю Витебск, люблю народ. Хочу, чтобы он процветал, чтобы жил своей жизнью. Люблю Катюшу — она мне жизнь спасла.



А молодежь на площади Победы, организовала акцию «Отожмемся за мир!». Почти 150 парней и девушек отжались 25 203 раза (в общей сложности) — именно столько дней мы живем под мирным небом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.