9 мая в Бресте

Новости Беларуси. В Бресте традиционным центром массовых торжеств в День Победы стала священная земля Брестской Крепости. Почтить память павших в Великой Отечественной пришли более 40 тысяч брестчан и гостей города. На площадь церемониалов праздничные колонны «стекались» около часа.

К Вечному огню мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» и плитам некрополя возложили живые цветы и венки. Почтение к подвигу солдата объединило поколения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Рудинок:

Это наш семейный праздник. Уже вот третье поколение приводим в крепость. Наш прадедушка, дудешка воевали. Для нас это праздник семеный традиционный, трагический, радостынй.